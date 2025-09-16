Acesse sua conta
Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Primeiro episódio movimentou os 26 peões com vetos, reviravoltas e dinheiro em jogo; veja quem se destacou

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:37

Estreia de A Fazenda 17 já distribui R$ 62 mil e agita os peões
Estreia de A Fazenda 17 já distribui R$ 62 mil e agita os peões Crédito: Reprodução/Record

A 17ª edição de A Fazenda (Record) estreou nesta segunda-feira (15) já colocando os 26 participantes no olho do furacão. A primeira dinâmica da temporada exigiu escolhas rápidas, trouxe eliminações momentâneas, reviravoltas e distribuiu R$ 62 mil em prêmios logo na estreia.

Divididos em três grupos liderados por Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes, os peões precisaram vetar colegas da disputa e escolher “bois premiados”, totens que escondiam valores em dinheiro. A prova teve ainda uma surpresa: alguns dos vetados puderam voltar à dinâmica e alterar os resultados, deixando claro que, no reality, ninguém está totalmente fora do jogo.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Ao final, nove participantes saíram com dinheiro no bolso: Walério, Martina e Gaby Spanic levaram R$ 10 mil cada, enquanto Gabily e Wallas ganharam R$ 7 mil, Matheus, Toninho e Nizam ficaram com R$ 5 mil, e Yoná levou R$ 3 mil. A estreia mostrou que o ritmo será intenso e que alianças e estratégias já começaram a se formar.

Veja como foram as escolhas de cada grupo:

Líder Nizam vetou da disputa: Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo.

Os peões que participaram da escolha do boi premiado foram Martina, Gabily e Rayane.

Líder Will Guimarães excluiu da rodada: Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita.

Com isso, Gaby Spanic, Saory e Walério ficaram responsáveis pela escolha.

Líder Fabiano Moraes tirou da dinâmica: Duda, Dudu, Wallas e Carol.

Os que seguiram na disputa foram Matheus, Toninho e Yoná.

Ao fim da dinâmica, nove participantes saíram premiados:

Walério - R$ 10 mil

Matheus - R$ 5 mil

Nizam - R$ 5 mil

Toninho - R$ 5 mil

Gabily - R$ 7 mil

Martina - R$ 10 mil

Yoná - R$ 3 mil

Gaby Spanic - R$ 10 mil

Wallas - R$ 7 mil

