Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:37
A 17ª edição de A Fazenda (Record) estreou nesta segunda-feira (15) já colocando os 26 participantes no olho do furacão. A primeira dinâmica da temporada exigiu escolhas rápidas, trouxe eliminações momentâneas, reviravoltas e distribuiu R$ 62 mil em prêmios logo na estreia.
Divididos em três grupos liderados por Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes, os peões precisaram vetar colegas da disputa e escolher “bois premiados”, totens que escondiam valores em dinheiro. A prova teve ainda uma surpresa: alguns dos vetados puderam voltar à dinâmica e alterar os resultados, deixando claro que, no reality, ninguém está totalmente fora do jogo.
Elenco de "A Fazenda 17"
Ao final, nove participantes saíram com dinheiro no bolso: Walério, Martina e Gaby Spanic levaram R$ 10 mil cada, enquanto Gabily e Wallas ganharam R$ 7 mil, Matheus, Toninho e Nizam ficaram com R$ 5 mil, e Yoná levou R$ 3 mil. A estreia mostrou que o ritmo será intenso e que alianças e estratégias já começaram a se formar.
Veja como foram as escolhas de cada grupo:
Líder Nizam vetou da disputa: Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo.
Os peões que participaram da escolha do boi premiado foram Martina, Gabily e Rayane.
Líder Will Guimarães excluiu da rodada: Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita.
Com isso, Gaby Spanic, Saory e Walério ficaram responsáveis pela escolha.
Líder Fabiano Moraes tirou da dinâmica: Duda, Dudu, Wallas e Carol.
Os que seguiram na disputa foram Matheus, Toninho e Yoná.
Ao fim da dinâmica, nove participantes saíram premiados:
Walério - R$ 10 mil
Matheus - R$ 5 mil
Nizam - R$ 5 mil
Toninho - R$ 5 mil
Gabily - R$ 7 mil
Martina - R$ 10 mil
Yoná - R$ 3 mil
Gaby Spanic - R$ 10 mil
Wallas - R$ 7 mil