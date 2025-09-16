REALITY SHOW

Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Primeiro episódio movimentou os 26 peões com vetos, reviravoltas e dinheiro em jogo; veja quem se destacou

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:37

Estreia de A Fazenda 17 já distribui R$ 62 mil e agita os peões Crédito: Reprodução/Record

A 17ª edição de A Fazenda (Record) estreou nesta segunda-feira (15) já colocando os 26 participantes no olho do furacão. A primeira dinâmica da temporada exigiu escolhas rápidas, trouxe eliminações momentâneas, reviravoltas e distribuiu R$ 62 mil em prêmios logo na estreia.

Divididos em três grupos liderados por Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes, os peões precisaram vetar colegas da disputa e escolher “bois premiados”, totens que escondiam valores em dinheiro. A prova teve ainda uma surpresa: alguns dos vetados puderam voltar à dinâmica e alterar os resultados, deixando claro que, no reality, ninguém está totalmente fora do jogo.

Ao final, nove participantes saíram com dinheiro no bolso: Walério, Martina e Gaby Spanic levaram R$ 10 mil cada, enquanto Gabily e Wallas ganharam R$ 7 mil, Matheus, Toninho e Nizam ficaram com R$ 5 mil, e Yoná levou R$ 3 mil. A estreia mostrou que o ritmo será intenso e que alianças e estratégias já começaram a se formar.

Veja como foram as escolhas de cada grupo:

Líder Nizam vetou da disputa: Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo.

Os peões que participaram da escolha do boi premiado foram Martina, Gabily e Rayane.

Líder Will Guimarães excluiu da rodada: Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita.

Com isso, Gaby Spanic, Saory e Walério ficaram responsáveis pela escolha.

Líder Fabiano Moraes tirou da dinâmica: Duda, Dudu, Wallas e Carol.

Os que seguiram na disputa foram Matheus, Toninho e Yoná.

Ao fim da dinâmica, nove participantes saíram premiados:

Walério - R$ 10 mil

Matheus - R$ 5 mil

Nizam - R$ 5 mil

Toninho - R$ 5 mil

Gabily - R$ 7 mil

Martina - R$ 10 mil

Yoná - R$ 3 mil

Gaby Spanic - R$ 10 mil