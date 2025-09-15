Acesse sua conta
Ator da Globo assume namoro com galã e surpreende fãs: ‘Faz pouquíssimos dias’

Ator de novelas e vencedor do “The Masked Singer Brasil” revela romance com colega da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:38

Diego Martins e Jessé Scarpellini assumem namoro e surpreendem fãs da Globo.
Diego Martins e Jessé Scarpellini assumem namoro e surpreendem fãs da Globo Crédito: Reprodução/Instagram

O ator e cantor Diego Martins, conhecido por seu papel como Kevinho em Terra e Paixão, surpreendeu o público ao assumir o namoro com Jessé Scarpellini, também ator e presença nas duas temporadas da série As Five, do Globoplay.

“Eu estou namorando, mas ele não veio. Faz pouquíssimos dias, é notícia fresca”, contou Diego à revista Quem, esclarecendo que o amado não o acompanhou no último dia do festival The Town, em São Paulo.

O romance, segundo Diego, não é fruto de amizade antiga, mas de um interesse que surgiu recentemente. “Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou”, revelou o ex-global, vencedor do reality The Masked Singer Brasil.

Diego Martins e Jessé Scarpellini

Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Diego Martins por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
Samuel ( Jesse Scarpelini ). por Fabio Rocha
Jessé Scarpellini por Reprodução
Jessé Scarpellini por Reprodução
1 de 10
Diego Martins e Jessé Scarpellini por Reprodução

Diego também comentou o que mais o conquistou em Jessé: “Eu gosto muito de observar o jeito que a pessoa trata as outras pessoas. E o humor, para me conquistar, tem que ser engraçado”.

Nas redes sociais, a novidade gerou reação imediata dos fãs. “Gays também? Meu Deus, a Globo tem muitos atores gays”, comentou um internauta no Instagram. Outro exaltou: “Quee sejam felizes, muitoooo lindos eles!”

O casal prefere manter a relação discreta por enquanto.

