Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

No ar na novela das 21h, atriz vive relacionamento discreto fora das telas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:45

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Alanis Guillen tem chamado atenção do público em Três Graças, novela das 21h, ao dar vida à intensa Lorena Ferette. Na trama, a personagem vive um romance com Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovsky, relação que ganhou destaque nas redes sociais e foi celebrada por espectadores pela representatividade.

Mas, fora da ficção, a vida amorosa da atriz também desperta curiosidade. Discreta, Alanis mantém um relacionamento com a produtora Giovanna Reis, com quem está junto há cerca de quatro anos. O romance foi assumido publicamente no Dia dos Namorados, em 12 de junho, quando a atriz publicou um registro ao lado da companheira nos stories do Instagram, sem expor o rosto dela, mantendo a postura reservada que sempre adotou.

Giovanna Reis é carioca, tem 28 anos e atua como produtora audiovisual. Ela também é gerente de projetos em um estúdio de arte e design, área que dialoga diretamente com o universo criativo de Alanis. As duas compartilham interesses em comum, como viagens, contato com a natureza e o Carnaval, além de terem os mesmos amigos.

O relacionamento começou em 2022, durante o período em que Alanis gravava o remake de Pantanal, novela que marcou sua carreira com a personagem Juma Marruá. Desde então, as duas seguiram juntas, longe dos holofotes, até decidirem tornar a relação pública.

Na data especial, Giovanna também se declarou à atriz com uma mensagem que chamou atenção pela simplicidade e afeto: "2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar". Alanis respondeu nos comentários com bom humor e carinho: "Quem diria? Todos. Te amo".

Em entrevistas recentes, a atriz comentou a importância do apoio da companheira nos bastidores de sua carreira. Segundo Alanis, Giovanna contribui com um olhar técnico e sensível sobre seus trabalhos, ajudando em conversas sobre dramaturgia, personagens e processos criativos.