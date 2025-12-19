Acesse sua conta
Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

No ar na novela das 21h, atriz vive relacionamento discreto fora das telas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:45

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças'
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Alanis Guillen tem chamado atenção do público em Três Graças, novela das 21h, ao dar vida à intensa Lorena Ferette. Na trama, a personagem vive um romance com Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovsky, relação que ganhou destaque nas redes sociais e foi celebrada por espectadores pela representatividade.

Mas, fora da ficção, a vida amorosa da atriz também desperta curiosidade. Discreta, Alanis mantém um relacionamento com a produtora Giovanna Reis, com quem está junto há cerca de quatro anos. O romance foi assumido publicamente no Dia dos Namorados, em 12 de junho, quando a atriz publicou um registro ao lado da companheira nos stories do Instagram, sem expor o rosto dela, mantendo a postura reservada que sempre adotou.

Giovanna Reis é carioca, tem 28 anos e atua como produtora audiovisual. Ela também é gerente de projetos em um estúdio de arte e design, área que dialoga diretamente com o universo criativo de Alanis. As duas compartilham interesses em comum, como viagens, contato com a natureza e o Carnaval, além de terem os mesmos amigos.

O relacionamento começou em 2022, durante o período em que Alanis gravava o remake de Pantanal, novela que marcou sua carreira com a personagem Juma Marruá. Desde então, as duas seguiram juntas, longe dos holofotes, até decidirem tornar a relação pública.

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019) por Estevam Avellar/Globo
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) por Reprodução | Globo
Alanis Guillen por Reprodução
A Juma de Alanis Guillen ficou com o terceiro lugar no pódio da popularidade por João Miguel Junior/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
1 de 16
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

Na data especial, Giovanna também se declarou à atriz com uma mensagem que chamou atenção pela simplicidade e afeto: "2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar". Alanis respondeu nos comentários com bom humor e carinho: "Quem diria? Todos. Te amo".

Em entrevistas recentes, a atriz comentou a importância do apoio da companheira nos bastidores de sua carreira. Segundo Alanis, Giovanna contribui com um olhar técnico e sensível sobre seus trabalhos, ajudando em conversas sobre dramaturgia, personagens e processos criativos.

Mesmo vivendo um momento de grande exposição profissional, Alanis Guillen deixa claro que prefere preservar a intimidade. Ainda assim, não esconde o orgulho de viver sua relação sem medo, como já declarou, equilibrando visibilidade e privacidade.

