CINEMA NACIONAL

Aos 81 anos, Zezé Motta vive sua primeira personagem lésbica ao lado de Letícia Sabatella

Longa é ambientado nos anos 1930 e recheado de cenas intensas

A atriz Zezé Motta, um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira, encara um novo desafio artístico aos 81 anos e com seis décadas de carreira. Pela primeira vez, ela dará vida a uma personagem lésbica no cinema, no longa-metragem “Liberdade”, atualmente em fase de filmagens no interior do Rio de Janeiro.>