NOVELA

‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha

Leonardo terá uma conversa séria com a irmã Lorena

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:51

Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, Lorena (Alanis Guillen) receberá um grave alerta do irmão, Leonardo (Pedro Novaes), após iniciar um romance com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

Apesar de ficar derretida com o novo romance, a mocinha vai levar um ‘chega pra lá’ do irmão. Os irmãos conversarão sobre relacionamentos amorosos e Lorena revelará que está namorando.

“Não é propriamente um rapaz”, falará a moça. Leonardo então pensará que a irmã está se envolvendo com um homem mais velho.