‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha

Felipe Sena
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:51
Em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, Lorena (Alanis Guillen) receberá um grave alerta do irmão, Leonardo (Pedro Novaes), após iniciar um romance com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).
Apesar de ficar derretida com o novo romance, a mocinha vai levar um ‘chega pra lá’ do irmão. Os irmãos conversarão sobre relacionamentos amorosos e Lorena revelará que está namorando.
Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
“Não é propriamente um rapaz”, falará a moça. Leonardo então pensará que a irmã está se envolvendo com um homem mais velho.
“Também não é um coroa, Leo. É uma menina”, dirá ela em seguida. Leonardo então afirmará que o pai, Ferette (Murilo Benício), terá um ataque quando ficar sabendo: “Careta do jeito que é, ou ele te mata. Ou ele se mata!”.