Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha

Leonardo terá uma conversa séria com a irmã Lorena

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:51

Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky)
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, Lorena (Alanis Guillen) receberá um grave alerta do irmão, Leonardo (Pedro Novaes), após iniciar um romance com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

Apesar de ficar derretida com o novo romance, a mocinha vai levar um ‘chega pra lá’ do irmão. Os irmãos conversarão sobre relacionamentos amorosos e Lorena revelará que está namorando.

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'

Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução

Leia mais

Imagem - Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Imagem - Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Imagem - Após roubo da estátua, Gerluce faz acordo arriscado com Rogério em ‘Três Graças’

Após roubo da estátua, Gerluce faz acordo arriscado com Rogério em ‘Três Graças’

“Não é propriamente um rapaz”, falará a moça. Leonardo então pensará que a irmã está se envolvendo com um homem mais velho.

“Também não é um coroa, Leo. É uma menina”, dirá ela em seguida. Leonardo então afirmará que o pai, Ferette (Murilo Benício), terá um ataque quando ficar sabendo: “Careta do jeito que é, ou ele te mata. Ou ele se mata!”.

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim
Imagem - Fãs recuperam vídeo de Marília Mendonça cantando antes da fama, aos 15 anos; veja

Fãs recuperam vídeo de Marília Mendonça cantando antes da fama, aos 15 anos; veja
Imagem - Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
01

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
02

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
03

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
04

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada