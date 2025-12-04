Acesse sua conta
Lucas Guedes usa guindaste para içar presente de mais de R$ 30 mil que ganhou de Virginia

Influenciador foi surpreendido por amiga com presente que chegou de guindaste

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:16

Lucas Guedes ficou surpreendido com presente
Lucas Guedes ficou surpreendido com presente Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Lucas Guedes, de 30 anos, ganhou um presentão no valor de R$ 38 mil de sua amiga Virginia, de 26 anos, e compartilhou detalhes nas redes sociais.

O que chamou atenção dos seguidores foi a saga para receber o item. O objeto precisou ser içado por um guindaste, pois não foi possível passar pela porta do apartamento.

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

“Boa tarde, varoas! Tô em choque com esse presente que chegou. Não tô acreditando. Que rolê, véi. O que é isso? Um corpo? Um carro?", brincou Lucas ao ver o enorme volume sendo levantado pela janela do prédio.

Lucas ainda detalhou como foi o transporte da peça até o local. "Até passou no elevador de serviço, mas não entrou na porta do meu apartamento. Faltou um tantinho assim pra encaixar, e não deu. Tiveram que guindar. O mais impressionante é que ela ficou certinha no único lugar que tinha pra colocar. Deus é bom! Ele te dá a vitória!", celebrou.

Lucas Guedes foi surpreendido com banheira de gelo
Lucas Guedes foi surpreendido com banheira de gelo Crédito: Reprodução | Instagram

Ao final, ele finalmente descobriu que era uma banheira de gelo, feita sob medida, que precisou ser encomendada. “E veio aí! E veio aí, meu amor! Foi perrengue, foi, mas veio aí. Outra coisa que tenho pra falar, Virginia, você é sem noção. Você é muito sem noção, meu amor. Vou te pegar”, brincou, mostrando depois a chamada de vídeo que fez com a influenciadora.

Tags:

Virginia

