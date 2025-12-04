Lucas Guedes usa guindaste para içar presente de mais de R$ 30 mil que ganhou de Virginia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:16
O influenciador Lucas Guedes, de 30 anos, ganhou um presentão no valor de R$ 38 mil de sua amiga Virginia, de 26 anos, e compartilhou detalhes nas redes sociais.
O que chamou atenção dos seguidores foi a saga para receber o item. O objeto precisou ser içado por um guindaste, pois não foi possível passar pela porta do apartamento.
Virginia
“Boa tarde, varoas! Tô em choque com esse presente que chegou. Não tô acreditando. Que rolê, véi. O que é isso? Um corpo? Um carro?", brincou Lucas ao ver o enorme volume sendo levantado pela janela do prédio.
Lucas ainda detalhou como foi o transporte da peça até o local. "Até passou no elevador de serviço, mas não entrou na porta do meu apartamento. Faltou um tantinho assim pra encaixar, e não deu. Tiveram que guindar. O mais impressionante é que ela ficou certinha no único lugar que tinha pra colocar. Deus é bom! Ele te dá a vitória!", celebrou.
Ao final, ele finalmente descobriu que era uma banheira de gelo, feita sob medida, que precisou ser encomendada. “E veio aí! E veio aí, meu amor! Foi perrengue, foi, mas veio aí. Outra coisa que tenho pra falar, Virginia, você é sem noção. Você é muito sem noção, meu amor. Vou te pegar”, brincou, mostrando depois a chamada de vídeo que fez com a influenciadora.