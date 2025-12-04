Acesse sua conta
Fãs recuperam vídeo de Marília Mendonça cantando antes da fama, aos 15 anos; veja

No vídeo, aparece uma Marília com roupas simples e o sonho de ser cantora famosa

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:50

Marília Mendonça aparece com 15 anos em vídeo
Crédito: Reprodução | YouTube

Marília Mendonça marcou a história do sertanejo no Brasil, alcançando marcas de nomes consolidados do gênero, e deixando saudade nos fãs, mesmo após 4 anos de sua despedida precoce. Inclusive, internautas recuperaram um vídeo em que Marília Mendonça aparece cantando antes da fama. No registro, a cantora faz uma interpretação de “Balada Boa”, que foi sucesso na voz de Gusttavo Lima.

O vídeo gravado originalmente em julho de 2011, foi resgatado por fã-clubes da artista. Na época, a cantora publicava covers e escrevia respostas para músicas conhecidas, quando ainda era apenas uma jovem com o sonho de viver da música.

No registro, Marília, com apenas 15 anos, aparece com roupas simples, usando uma blusa rosa, um óculos escuro na cabeça, enquanto toca um violão sentada numa cadeira. Mesmo adolescente, Marília já impressionava pela voz imponente e marcante.

Nascida em Cristianópolis, na região sudeste da Bahia, Marília, de 26 anos, morreu em 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião de pequeno porte em Caratinga (MG). Além de Marília, o tio e assessor da artista, Abiciel Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, também morreram no acidente que abalou o país.

O corpo da ‘rainha da sofrência’ foi enterrado no dia 6 de novembro de 2021, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia (GO). Entre os grandes sucessos da cantora estão “Infiel”, “De quem é a culpa?” e “Eu sei de cor”.

Marília Mendonça

