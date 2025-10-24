Nova música de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte e emociona fãs

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:51
Quase quatro anos após o trágico acidente que tirou sua vida, Marília Mendonça voltou a emocionar o público com o lançamento de uma música inédita. A faixa “Segundo Amor da Sua Vida” chegou às plataformas digitais na noite desta quinta-feira (23) e já está com lyric video previsto para esta sexta (24), no canal oficial da artista no YouTube.
A canção foi composta em 2018 pela própria Marília em parceria com Juliano Tchula, responsável por diversos sucessos da cantora. Segundo a equipe que administra o acervo da artista, a gravação original foi feita ainda em vida, e a produção atual apenas adicionou instrumentos, sem qualquer uso de inteligência artificial.
“Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem IA e sem alterações. A autenticidade da voz dela é intocável”, afirmou a equipe da artista em nota oficial.
A música traz uma letra intensa e melancólica, sobre um amor não correspondido, tema recorrente na obra da eterna “rainha da sofrência”. O resultado é uma canção que carrega o estilo inconfundível da cantora e mantém viva a emoção que conquistou milhões de fãs pelo país.
Este é o primeiro lançamento póstumo de Marília desde o álbum Decretos Reais – Volume 2 (2023). O projeto faz parte de um plano maior de valorização de sua obra, que prevê o lançamento de até 10 músicas inéditas por ano.
Marília Mendonça
De acordo com Wander Oliveira, empresário e dono da Workshow, empresa que administra o catálogo da artista, há um vasto material inédito guardado. “Temos conteúdo para os próximos 20 anos, com sobra”, afirmou.
Mesmo após sua morte em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, Marília segue sendo um fenômeno absoluto da música brasileira. Seu legado se mantém forte nas plataformas digitais: a faixa Leão, lançada em 2022, se tornou a música mais ouvida da história do streaming no Brasil.