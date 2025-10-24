Acesse sua conta
Nova música de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte e emociona fãs

A faixa inédita traz a voz original da cantora e marca o primeiro lançamento póstumo desde “Decretos Reais”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:51

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Reprodução

Quase quatro anos após o trágico acidente que tirou sua vida, Marília Mendonça voltou a emocionar o público com o lançamento de uma música inédita. A faixa “Segundo Amor da Sua Vida” chegou às plataformas digitais na noite desta quinta-feira (23) e já está com lyric video previsto para esta sexta (24), no canal oficial da artista no YouTube.

A canção foi composta em 2018 pela própria Marília em parceria com Juliano Tchula, responsável por diversos sucessos da cantora. Segundo a equipe que administra o acervo da artista, a gravação original foi feita ainda em vida, e a produção atual apenas adicionou instrumentos, sem qualquer uso de inteligência artificial.

“Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem IA e sem alterações. A autenticidade da voz dela é intocável”, afirmou a equipe da artista em nota oficial.

A música traz uma letra intensa e melancólica, sobre um amor não correspondido, tema recorrente na obra da eterna “rainha da sofrência”. O resultado é uma canção que carrega o estilo inconfundível da cantora e mantém viva a emoção que conquistou milhões de fãs pelo país.

Este é o primeiro lançamento póstumo de Marília desde o álbum Decretos Reais – Volume 2 (2023). O projeto faz parte de um plano maior de valorização de sua obra, que prevê o lançamento de até 10 músicas inéditas por ano.

Marília Mendonça

Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e Léo por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça era conhecida como "Rainha do Sertanejo" por Reprodução / Redes Sociais
Filme sobre Marília Mendonça será feito pela Prime Video por Redes sociais
1 de 13
Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Murilo Huff é detonado por vetar lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça; entenda por que ele tem esse poder

Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Marília Mendonça volta à TV em nova novela da Globo; veja detalhes

As músicas mais tocadas de Marília Mendonça desde sua morte; veja ranking

Veja a lista de requisitos para papel de Marília Mendonça em filme sobre a cantora

De acordo com Wander Oliveira, empresário e dono da Workshow, empresa que administra o catálogo da artista, há um vasto material inédito guardado. “Temos conteúdo para os próximos 20 anos, com sobra”, afirmou.

Mesmo após sua morte em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, Marília segue sendo um fenômeno absoluto da música brasileira. Seu legado se mantém forte nas plataformas digitais: a faixa Leão, lançada em 2022, se tornou a música mais ouvida da história do streaming no Brasil.

Música Marília Mendonça Cantor Sertanejo Sertanejo Sertaneja Lançamento

