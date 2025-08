NOVELA DAS 7

Marília Mendonça volta à TV em nova novela da Globo; veja detalhes

“Coração Acelerado” trará imagens inéditas da cantora na trama sertaneja

Mesmo após sua partida precoce em 2021, Marília Mendonça vai brilhar mais uma vez na tela da TV Globo. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a cantora será homenageada na próxima novela das sete, Coração Acelerado, que estreia em novembro, ocupando o lugar de Dona de Mim. A produção usará imagens reais da artista em uma cena emocionante logo no primeiro capítulo.>

A trama mostra a pequena Agrado, personagem de Isadora Cruz, ainda criança, assistindo fascinada a um show da “rainha da sofrência” durante um festival sertanejo em 2016, com registro verdadeiro da apresentação. Encantada com o talento e a presença de palco de Marília e de suas parceiras Maiara & Maraísa, a menina diz à mãe que deseja ser como elas. Esse momento marca o nascimento do sonho que moverá a protagonista ao longo da novela.>