NOVO CASAL?

Após término com Orlando Bloom, Katy Perry pode estar vivendo novo amor com político

Dois dias após jantar a dois, político canadense é visto sorridente no show da cantora no Canadá

Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa internacional. O motivo? Ele foi flagrado assistindo ao show da cantora Katy Perry, em Montreal, na noite desta quarta-feira (31), acompanhado da filha Ella-Grace, de 16 anos. O evento aconteceu justamente na cidade natal do político, aumentando o burburinho em torno da proximidade entre os dois.>

O que chamou atenção é que o flagra ocorre apenas dois dias após Trudeau e Katy serem fotografados durante um jantar descontraído, com direito a bons drinks e clima de intimidade. A imagem dos dois juntos circulou rapidamente pela internet, alimentando especulações de um possível envolvimento amoroso.>

De acordo com o site TMZ, fontes próximas aos dois afirmam que a relação seria apenas de amizade. No entanto, um novo vídeo em que Trudeau aparece passeando com o cachorro de Katy Perry acabou jogando mais lenha na fogueira — e os fãs não deixaram passar batido.>