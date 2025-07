FORA DO REALITY!

Camila Loures recusa convite para 'A Fazenda 17' e frustra planos da Record; entenda motivo

Youtuber é reconhecida internacionalmente como a criadora de conteúdo feminina mais influente da América Latina

A expectativa era alta, mas os planos da Record foram por água abaixo. Camila Loures, considerada um dos maiores nomes do entretenimento digital no Brasil, recusou oficialmente o convite para integrar o elenco de A Fazenda 17. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (31), e causou frustração nos bastidores da emissora, que apostava alto na participação da influenciadora como trunfo da temporada.>

Segundo portal Leo Dias, o convite foi feito há cerca de duas semanas, com uma proposta considerada acima da média até mesmo para o padrão da atração. Camila analisou com cautela, mas optou por não seguir com a participação.>

Nos bastidores da Record, a notícia do "não" teria caído como um balde de água fria. Internamente, a equipe do reality considerava a youtuber como uma das apostas mais fortes para movimentar o jogo e gerar audiência.>

Em contato com a imprensa, o empresário de Camila, Júnior César, explicou que a decisão foi estratégica. “Ela possui uma agenda extremamente cheia, com compromissos diários envolvendo grandes marcas e publicações constantes em seu canal”, declarou. Só no YouTube, a influenciadora costuma postar dois vídeos por dia, uma demanda que seria impossível de manter dentro do confinamento.>