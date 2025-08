SAÚDE

Hábito simples pós-refeição controla o açúcar no sangue e melhora a digestão

Especialistas revelam como poucos minutos após comer podem transformar sua saúde

Um pequeno hábito pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Caminhar apenas 10 minutos após as refeições ajuda a controlar a glicose, facilita a digestão e reduz o desconforto abdominal. E o melhor: não exige esforço intenso – um passeio leve já é suficiente para colher os benefícios. >

O que você faz depois de comer é tão importante quanto o que come. Uma pesquisa publicada na Sports Medicine em 2022 mostra que caminhar de 2 a 5 minutos após a refeição diminui os picos de glicose no sangue.>

Esse movimento suave ajuda a equilibrar insulina e glicose, reduzindo o risco de diabetes tipo 2. O momento é essencial: como o açúcar no sangue atinge seu pico cerca de 1 hora após comer, uma breve caminhada logo depois da refeição ajuda a suavizar esse aumento.>

Digestão mais eficiente e menos inchaço

Além de regular o açúcar no sangue, caminhar após comer estimula o sistema digestivo. O movimento leve acelera a passagem dos alimentos, evitando aquela sensação de estufamento. Um estudo publicado na revista PLOS One mostrou que essa prática reduz o inchaço, especialmente em quem tem digestão lenta ou síndrome do intestino irritável.>