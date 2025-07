ATLETAS

Você sabia? Estudo prova que leite com achocolatado é melhor que suplementos esportivos no pós-treino

Pesquisa mostra que bebida simples pode ser mais eficaz que suplementos populares

A pesquisa, publicada no livro "Acute Topics in Sport Nutrition", destaca o potencial do leite com achocolatado como uma alternativa eficiente para quem pratica esportes de resistência.>