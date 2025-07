SECAGEM DE ROUPAS

Secar roupas no frio sem secadora já é possível com método criado na Holanda

Alternativas acessíveis para manter suas roupas secas mesmo sem sol ou vento

Agência Correio

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:01

Tecnica dispensa máquina de secar mesmo com temperaturas baixas Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Um método de origem holandesa tem sido apontado como alternativa viável para quem deseja secar roupas rapidamente no inverno, sem depender de equipamentos elétricos. Utilizando calor suave e técnicas de ventilação, a secagem se torna mais eficiente e econômica, mesmo em dias chuvosos e frios. >

A estação mais fria do ano impõe desafios adicionais à rotina doméstica, especialmente no cuidado com as roupas. A demora na secagem compromete o uso das peças no dia a dia e pode gerar maus odores e mofo. >

A técnica holandesa, no entanto, oferece uma forma engenhosa de contornar essa situação, utilizando materiais simples que muitas vezes já estão à disposição dentro de casa.>

Como o calor e o vapor atuam juntos

O ponto central do método está no uso controlado de calor. Colocar um recipiente com água aquecida próximo às roupas faz com que o vapor suba e aqueça o ar ao redor, criando uma atmosfera quente e levemente úmida. Esse calor brando é suficiente para estimular a evaporação da água dos tecidos, sem causar danos como os observados em secadoras.>

No entanto, esse calor precisa ser combinado com circulação de ar para evitar a saturação do ambiente. Quando o vapor se acumula, a umidade passa a se depositar novamente nos tecidos ou em superfícies da casa. A introdução de um ventilador ou a abertura de janelas cria o equilíbrio necessário, mantendo o ciclo de secagem ativo e eficiente.>

Cuidados com as peças antes da secagem

Antes de montar o sistema, é essencial garantir que as roupas estejam o mais secas possível. Muitas máquinas de lavar contam com ciclos extras de centrifugação que eliminam boa parte da água. Mesmo assim, torcer manualmente as peças delicadas, sempre com cuidado, pode fazer toda a diferença na redução do tempo necessário para secar.>

Na sequência, é preciso pensar na disposição das roupas. Varais sobrecarregados não permitem que o vapor circule livremente. Por isso, recomenda-se deixar espaço entre as peças e usar cabides para aquelas que tendem a reter mais umidade, como blusas grossas e casacos. Isso melhora significativamente a eficácia do processo.>

Melhorando os resultados com ajustes simples

Posicionar o varal em locais estratégicos da casa pode ampliar os efeitos da técnica. Quartos arejados, banheiros com janela ou mesmo salas com correntes de ar são locais ideais. Aproveitar qualquer entrada de luz solar, ainda que indireta, também contribui para aquecer o ambiente e acelerar a evaporação da água.>

Um truque adicional é utilizar uma toalha seca pendurada no mesmo ambiente para ajudar a equilibrar a umidade do ar. Esse tecido age como um desumidificador improvisado, absorvendo parte do vapor que flutua ao redor das roupas e impedindo que ele se deposite novamente nos tecidos, o que torna o processo mais eficaz.>

Vantagens que vão além da secagem

Utilizar esse método significa não apenas economizar energia elétrica, mas também cuidar melhor das peças de roupa. Sem exposição direta a altas temperaturas, os tecidos mantêm sua integridade por mais tempo, evitando desgaste precoce, desbotamento e encolhimento.>