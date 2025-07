EMPREGO

Prefeitura publica edital de concurso público com salários de até R$ 6,5 mil

São 60 vagas de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de julho de 2025 às 21:15

Poços de Caldas, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, em Minas Gerais, publicou o para a realização de um novo concurso público com o objetivo de preencher mais de 60 vagas em diferentes áreas. Os cargos abrangem os níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior, com salários que variam que chegam a até R$ 6,5 mil. As inscrições estarão abertas entre 10 de setembro a 10 de outubro.>

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a IMAM Concursos Públicos. No entanto, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Poços Fácil, na Rua Marechal Deodoro, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, durante o período de inscrições. >

O valor da taxa depende do grau de formação do candidato e varia entre R$ 54,02 e R$ 110,00. Os candidatos em situação de vulnerabilidade, desempregados ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 10 e 12 de setembro.>