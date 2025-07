É O AMOR!

Em surpresa romântica, Flávia Alessandra e Otaviano Costa se casam pela 6ª vez; veja fotos

Ator preparou tudo escondido para homenagear a esposa após fase delicada de saúde

A novidade foi revelada nas redes sociais nesta quarta-feira (30), com registros encantadores do momento. Otaviano contou que conseguiu enganar Flávia direitinho e que o gesto foi pensado como uma homenagem especial. “Depois da Grécia, Tailândia, Las Vegas, do casamento civil e do religioso... eu precisava surpreender a Flávia mais uma vez. E a Capadócia foi o lugar perfeito. Ela não desconfiou de nada!”, escreveu.>