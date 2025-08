CINEMA

Último caso! Trailer final de 'Invocação do Mal 4' revela despedida sombria dos Warren

Filme marca o encerramento da franquia de sucesso que estreia em setembro nos cinemas

A estreia do capítulo final da saga está marcada para o dia 4 de setembro nos cinemas brasileiros. Antes disso, a Warner irá relançar os três filmes anteriores da franquia nas telonas como uma espécie de "esquenta" para os fãs do universo demoníaco iniciado por James Wan, criador da saga.>

Criada por James Wan (também conhecido por Jogos Mortais, Maligno e Aquaman), a franquia "Invocação do Mal" se tornou uma das mais lucrativas do gênero, com arrecadação bilionária nas bilheteiras. O primeiro longa, lançado em 2013, conquistou US$ 319 milhões, seguido por US$ 321 milhões da sequência. Mesmo o terceiro filme, lançado em meio à pandemia, somou respeitáveis US$ 206 milhões.>