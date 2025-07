QUER TENTAR?

Veja a lista de requisitos para papel de Marília Mendonça em filme sobre a cantora

Atriz que interpretará a artista precisa, por exemplo, estar disposta a 'ganho ou perda de peso significativos'

O produtor de elenco Luciano Baldan compartilhou em suas redes sociais informações sobre a seleção do casting, e detalhou o que as interessadas no papel precisam ter (e fazer) para ter uma chance.>

É necessário que a atriz tenha entre 18 e 30 anos, com aparência física semelhante à cantora. Além disso, a artista tem que estar disposta a passar por possíveis transformações no visual, incluindo ganho ou perda de peso significativos (com acompanhamento profissional), mudança no cabelo e caracterização.>