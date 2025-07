CRIME

Mulher é morta e outra é baleada em ataque a tiros no Jardim das Margaridas

Crime aconteceu em um bar na noite de quinta-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:23

Ataque aconteceu em bar da Rua Acácia Vermelha Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Naiane dos Santos da Silva, de 40 anos, foi executada em um bar na noite de quinta-feira (17), no bairro do Jardim das Margaridas, em Salvador. Naiane foi surpreendida durante um ataque que deixou ainda uma outra mulher baleada. A segunda vitima, no entanto, resistiu ao ser socorrida. >

De acordo com fonte policial, o ataque teria Naiane como alvo. “O suspeito entrou no local e foi diretamente nela, de acordo com testemunhas. A outra mulher só foi baleada porque estava perto. Então, é um crime com características de execução que acabou tendo outra pessoa baleada por acidente”, diz, sem se identificar.>

Procurada pela reportagem para se manifestar sobre o caso, a Polícia Civil da Bahia (PC) enviou nota que corrobora com a declaração da fonte. “Segundo informações preliminares, um homem invadiu o local e deflagrou os disparos contra a vítima. Outra mulher também foi atingida pelos tiros e foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias”, diz.>

Após o ataque, policiais militares da 49ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o bar na Rua Acácia Vermelha, onde o crime aconteceu. Ao chegarem no local, entretanto, os militares foram informados de que as vítimas já tinham sido socorridas. Por isso, apenas isolaram o local para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).>

