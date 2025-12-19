Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acordo com o Ministério Público libera guerra de espadas em cidade baiana no São João

Prática deverá ocorrer em locais determinados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:22

Guerra de espadas faz parte da tradição de Senhor do Bonfim
Guerra de espadas faz parte da tradição de Senhor do Bonfim Crédito: ACESB/Reprodução

A tradicional guerra de espadas do São João de Senhor do Bonfim, na Bahia, poderá ocorrer em espaço próprio e sob parâmetros específicos a partir do ano que vem. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) divulgou nesta sexta-feira (19) que um acordo foi firmado entre o órgão, promotorias de Justiça locais, município e a associação que representa os espadeiros. 

A luta das associações pela regulamentação dos 'espadódromos' - locais específicos para a prática - é antiga. As guerras de espadas são proibidas desde 2019 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Guerra de Espadas

Periperi é palco mais uma vez da 'guerra de espadas' por Reprodução
Periperi tem "guerra de espadas" e cenas são compartilhadas em redes sociais por Divulgação
Guerra de espadas por Reprodução
Guerra de espadas por Reprodução
Guerra de espadas por Reprodução
Guerra de espadas por Reprodução
Guerra de espadas faz parte da tradição de Senhor do Bonfim por ACESB/Reprodução
1 de 7
Periperi é palco mais uma vez da 'guerra de espadas' por Reprodução

Segundo o acordo firmado com MP, o município deverá contar com um espadódromo, um local isolado a ser definido que garantirá um distanciamento rígido e seguro entre o evento e hospitais, escolas, residências e postos de combustíveis. 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelece critérios de segurança para a realização da prática, conciliando a preservação do patrimônio cultural com a proteção à vida e à integridade física da população. Só será permitido o uso de espadas certificadas e produzidas em conformidade com as normas técnicas do Exército Brasileiro.

A Associação Cultural dos Espadeiros de Senhor do Bonfim deverá apresentar o Certificado de Registro (CR) do fabricante e submeter os produtos à vistoria física prévia.

Leia mais

Imagem - Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Imagem - Diversão e risco: moradores lotam ruas para participar da 'guerra de espadas'

Diversão e risco: moradores lotam ruas para participar da 'guerra de espadas'

Imagem - Tradição e crime: apesar da Lei, 'guerra de espadas' acontece em Periperi; veja vídeo

Tradição e crime: apesar da Lei, 'guerra de espadas' acontece em Periperi; veja vídeo

"A prefeitura deverá garantir o isolamento do perímetro por barreiras de concreto ou grades, além de prover iluminação de emergência e rotas de fuga sinalizadas, disponibilização de brigadistas, pontos de primeiros socorros e unidades de saúde em alerta total. O descumprimento injustificado de qualquer cláusula sujeita o município ou a associação a uma multa diária de R$ 20 mil", afirma o MP, em nota. 

O coordenador da Promotoria Regional de Senhor do Bonfim, Felipe Pazzola, destacou que o acordo é um marco histórico e resulta de um amplo estudo e da atuação de grupo de trabalho interinstitucional, que “buscou adequar a manifestação cultural às normas técnicas e de controle de produtos perigosos, garantindo que a tradição seja mantida sem comprometer a segurança pública”. 

Mais recentes

Imagem - Combate ao etarismo ganha força na Bahia com o Movimento bstory

Combate ao etarismo ganha força na Bahia com o Movimento bstory
Imagem - Salvador tem feira de moda e gastronomia com shows gratuitos; confira atrações

Salvador tem feira de moda e gastronomia com shows gratuitos; confira atrações
Imagem - Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026

Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal