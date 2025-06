SUBÚRBIO

Tradição e crime: apesar da Lei, 'guerra de espadas' acontece em Periperi; veja vídeo

Vídeos mostram combates

Em Periperi, Subúrbio de Salvador, a "guerra de espadas", mesmo proibida, já acontece. Pelo menos é o que indicam as imagens que circulam nas redes sociais desta sexta-feira (20). Os vídeos, que teriam registrado os duelos, mostram os espadeiros em uma das praças do bairro na noite desta quinta (19). Em vídeos que circulam nas redes sociais, enquanto a batalha acontece, curiosos acompanham de longe. >

A "guerra de espadas" é proibida em Salvador desde 2011, por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), apesar de ser vista por muitos moradores como uma manifestação cultural, passada de pai para filho há décadas. A prática é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro, pois envolve o uso de artefatos explosivos ilegais. >

Embora o episódio desta quinta, não há informações do comparecimento da polícia no local. A reportagem pediu um posicionamento da Polícia Militar se teve conhecimento do fato. Até o momento, não há resposta. >