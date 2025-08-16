MOBILIZAÇÃO

Corredores lançam campanha de apoio a estudante que teve perna amputada após ser atropelado na Pituba

Emerson Pinheiro, de 29 anos, também precisa de doações de sangue, que podem ser feitas no Hemoba

Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 17:39

Atleta está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) Crédito: Reprodução/redes sociais

A comunidade de corredores de Salvador está organizando ações para apoiar o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, que teve uma das pernas amputadas após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na manhã deste sábado (16). O atleta está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Ele precisa de doações de sangue de qualquer tipo, que podem ser feitas no Hemoba, que fica na Ladeira do Hospital Geral, em Brotas, e podem ser feitas de segunda a sábado, das 7h30 às 16h30. Os corredores de rua também convocaram uma passeata em apoio a Emerson para o próximo domingo (17), a partir das 8h, no Farol da Barra.

“É um pontapé inicial para pedir por mais conscientização no trânsito, porque esse não foi o primeiro e com certeza não será o último se não houver ações mais efetivas por parte dos órgãos públicos”, disse o atleta Júnior Cavalcante, em publicação convocando o ato nas redes sociais.

Além disso, também está marcado para o próximo sábado (23), um treino coletivo no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, em homenagem a Emerson e pela sensibilização contra acidentes de trânsito.

Emerson passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

O atropelamento foi registrado por volta das 5h40, nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Luz, na orla da Pituba. Emerson estava reunido com um grupo de corredores que treinavam para correr uma maratona em Buenos Aires no mês que vem. Apesar da perna do corredor já ter sido amputada, o estado dele ainda é grave. Muito abalados, a família e os amigos estão acompanhando Emerson na unidade hospitalar.

Segundo relatos de pessoas próximas, Emerson está cursando Educação Física e é uma pessoa ativa, que pratica diferentes modalidades esportivas. Com o impacto do atropelamento, no entanto, ele acabou fraturando as duas pernas. Por conta dos graves ferimentos, os companheiros de corrida ficaram completamente aterrorizados com a cena após o atropelamento. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), no entanto, foi acionada para o caso.