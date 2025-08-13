OPORTUNIDADE

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22

Certames têm cargos como auditor, analista e oficial de controle externo

Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:27

Tribunal de Contas dos Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução/TCE-MS

Dois tribunais de contas estão com inscrições abertas para concursos públicos com vagas para nível médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 9.801,07 a R$ 39.753,22 para cargos como auditor, analista e oficial de controle externo, além de conselheiro substituto. Confira as vagas abaixo:

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou, no dia 15 de julho, o edital para seis vagas imediatas com salários iniciais de R$ 14.232,67 para Auditor de Controle Externo, R$ 10.352,75 para Analista de Controle Externo e R$ 39.753,22 para Conselheiro Substituto, além da formação de cadastro reserva.

Todos os cargos têm carga horária semanal de 30 horas. As inscrições, com taxas que variam de R$ 150 a R$ 380, estão abertas até dia 21 de agosto e podem ser feitas no site da banca Cebraspe. As provas serão nos dias 25 e 26 de outubro

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) publicou edital no dia 15 de julho, oferecendo oportunidades para Auditor de Controle Externo (nível superior) e Oficial de Controle Externo (nível médio). Os salários variam entre R$ 9.801,07 para nível médio e R$ 20.572,72 para nível superior, além da formação de cadastro reserva.