Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:27
Dois tribunais de contas estão com inscrições abertas para concursos públicos com vagas para nível médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 9.801,07 a R$ 39.753,22 para cargos como auditor, analista e oficial de controle externo, além de conselheiro substituto. Confira as vagas abaixo:
O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou, no dia 15 de julho, o edital para seis vagas imediatas com salários iniciais de R$ 14.232,67 para Auditor de Controle Externo, R$ 10.352,75 para Analista de Controle Externo e R$ 39.753,22 para Conselheiro Substituto, além da formação de cadastro reserva.
Todos os cargos têm carga horária semanal de 30 horas. As inscrições, com taxas que variam de R$ 150 a R$ 380, estão abertas até dia 21 de agosto e podem ser feitas no site da banca Cebraspe. As provas serão nos dias 25 e 26 de outubro
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) publicou edital no dia 15 de julho, oferecendo oportunidades para Auditor de Controle Externo (nível superior) e Oficial de Controle Externo (nível médio). Os salários variam entre R$ 9.801,07 para nível médio e R$ 20.572,72 para nível superior, além da formação de cadastro reserva.
As inscrições estão abertas até 20 de agosto e podem ser feitas no site da banca Cebraspe. As taxas são de R$ 270,84 para Auditor e R$ 118,79 para Oficial. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 19 de outubro.