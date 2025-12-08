OPORTUNIDADE

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Salvador nesta terça-feira (9)

Oportunidades são para montador e ajudante de forma de alumínio

Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:13

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda promoverá nesta terça-feira (9), às 9 horas, um mutirão de vagas em Salvador, com 20 oportunidades para a área de montador. A ação será realizada na rua Antônio da Silva Coelho, no bairro Jardim Armação.

As oportunidades são destinadas a montadores e ajudantes de forma de alumínio, com atuação na cidade de Salvador e Região Metropolitana.

O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação, folga no aniversário, auxílio creche até os 2 anos do bebê para mães e licença paternidade estendida.

Além disso, os contratados terão também acesso ao Clube de Parcerias da empresa, descontos para ingresso em cinema e em farmácias e convênio com academias. Os valores dos salários não foram divulgados.

A Tenda é uma das principais construtoras do Brasil e tem como foco empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida.

Serviço

O que: Mutirão de Vagas em Salvador

Quando: rerça-feira (9), às 09 horas