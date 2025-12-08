ENERGIA

Obras em linha de transmissão vão gerar 6 mil empregos

Projeto que já emprega 1,5 mil trabalhadores vai passar por 20 municípios baianos

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:46

Lançamento da pedra fundamental aconteceu no Palacete Tira-Chapéu Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A Isa Energia Brasil lançou nesta segunda-feira (dia 8) a pedra fundamental do Projeto Serra Dourada, maior empreendimento de transmissão de energia elétrica em construção na Bahia. Com um investimento de R$ 3,2 bilhões, as linhas de transmissão vão passar por 20 municípios baianos, entre Juazeiro, no Vale do São Francisco, até a divisa com Minhas Gerais, numa estrutura que terá mais de 1 mil quilômetros de extensão. Estão previstas ainda três subestações, que vão ampliar as possibilidades de conexões, nos municípios de Correntina, Buritirama e Barra.

Quando alcançar o pico de obras, o empreendimento deverá gerar 6 mil postos de trabalho, mas agora já existem 1,5 mil trabalhadores mobilizados, de acordo com o presidente da Isa, Rui Chammas, numa cerimônia realizada no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, para oficializar o início das obras. "Temos um alinhamento perfeito entre o momento histórico da transição energética, a Bahia por decisões tomadas liderando a geração de energia eólica e solar no país e, agora, a infraestrutura do empreendimento Serra Dourada que vai permitir que essa transição energética avance", destacou Rui Chammas.

A Rua Chile, onde fica o Tira-Chapéu, foi a primeira via a receber energia elétrica em Salvador, em 8 de dezembro de 1903.

Licenciamento

No Trecho Sul (Barra–Arinos), sob análise do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Projeto Serra Dourada avançou de forma decisiva: após a emissão da Licença Prévia em maio de 2025 e da Licença de Instalação em julho, as obras tiveram início em agosto, consolidando o cronograma previsto.

No Trecho Norte, conduzido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o processo regulatório segue em "ritmo consistente", de acordo com avaliação da empresa. O segmento Barra–Buritirama obteve Licença Prévia em fevereiro de 2025 e aguarda a Licença de Instalação, enquanto o trecho Barra–Juazeiro conquistou Licença Prévia em outubro e está em fase de solicitação da Licença de Instalação.

O Projeto Serra Dourada foi conquistado pela Isa no Leilão de Transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nº 01/2023 – lote 01. O empreendimento é considerado um projeto prioritário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), desenvolvido pelo Governo Federal, e representa um vetor para o escoamento da produção de energias renováveis na região Oeste da Bahia e no Norte de Minas Gerais, com destaque para a conexão de usinas eólicas e solares da região.

O projeto contempla a construção de cinco linhas de transmissão aérea em 500 kV, com 1.097 km de extensão, que conectam Oeste da Bahia e o Norte de Minas Gerais, passando por 23 municípios, sendo 20 baianos e 3 mineiros.

Com as três novas subestações – Campo Formoso II, Barra II e Correntina –, a expectativa é de um alívio no carregamento da rede existente, ampliando os níveis de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN), com reforço ao fluxo de energia Nordeste-Sudeste.

“O Projeto Serra Dourada contribuirá para a transição energética no Brasil, com o escoamento de fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa, especialmente no Oeste da Bahia e no Norte de Minas Gerais. Além disso, fortalecerá a interligação entre os sistemas Nordeste e Sudeste, mitigando de maneira expressiva gargalos e desafios do setor elétrico”, destaca Dayron Urrego, diretor-executivo de Projetos da Isa. Segundo ele, atualmente já existem 150 torres sendo cimentadas. "Sem transmissão, não conseguiremos fazer a transição energética", afirmou.