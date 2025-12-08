ÚLTIMO DIA

Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil chega na reta final

Candidaturas podem ser feitas até esta segunda (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:49

Caixa Crédito: Arquivo

Encerra nesta segunda-feira (8) o período de inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, que oferece ao menos 184 vagas. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais para os seis cargos disponíveis de nível superior. Os salários chegam a R$ 16,4 mil.

O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, além de avaliação de títulos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca responsável pelo certame, a Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 68.

