Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil chega na reta final

Candidaturas podem ser feitas até esta segunda (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:49

Caixa
Caixa Crédito: Arquivo

Encerra nesta segunda-feira (8) o período de inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, que oferece ao menos 184 vagas. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais para os seis cargos disponíveis de nível superior. Os salários chegam a R$ 16,4 mil.

O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, além de avaliação de títulos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca responsável pelo certame, a Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 68.

Veja cargos e salários do concurso da Caixa

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Caixa Econômica  por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fachada sede da Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Prédio da Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Ecônomia Federal por Marcelo Camargo/Agência
1 de 10
Veja vagas por Reprodução

Os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

Tags:

Concurso Concursos Concurso Público Caixa Econômica Federal

Mais recentes

Imagem - IA coloca formação profissional em nova era

IA coloca formação profissional em nova era
Imagem - Portaria sobre riscos psicossociais avança na lei, mas deixa empresas sem guia para cumprir exigências

Portaria sobre riscos psicossociais avança na lei, mas deixa empresas sem guia para cumprir exigências
Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
04

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)