Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil chega na reta final

Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:49
Encerra nesta segunda-feira (8) o período de inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, que oferece ao menos 184 vagas. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais para os seis cargos disponíveis de nível superior. Os salários chegam a R$ 16,4 mil.
O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, além de avaliação de títulos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca responsável pelo certame, a Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 68.
Veja cargos e salários do concurso da Caixa
Os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.