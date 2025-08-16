Acesse sua conta
Tiroteio deixa um ferido e assusta moradores na Vasco da Gama

Troca de tiros foi registrada por moradores na tarde deste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:25

Tiros assustaram que estava na região
Tiros assustaram que estava na região Crédito: Reprodução

Um tiroteio na Avenida Vasco da Gama deixou uma pessoa ferida e provocou pânico entre moradores na tarde deste sábado (16). O confronto começou por volta das 17h, quando disparos de fuzil foram ouvidos na região.

Segundo relato de uma moradora que não quis se identificar, os disparos duraram cerca de 15 minutos. "Fiquei abalada, todos ficaram desesperados, se escondendo. Durou mais ou menos 15 minutos, mas sempre parando e voltando. Foram tiros de fuzil, com certeza”, disse.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados ao local e fizeram buscas, mas não encontraram suspeitos. A vítima que ficou ferida foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Ela não foi identificada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

