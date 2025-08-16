Tiroteio deixa um ferido e assusta moradores na Vasco da Gama

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:25
Um tiroteio na Avenida Vasco da Gama deixou uma pessoa ferida e provocou pânico entre moradores na tarde deste sábado (16). O confronto começou por volta das 17h, quando disparos de fuzil foram ouvidos na região.
Segundo relato de uma moradora que não quis se identificar, os disparos duraram cerca de 15 minutos. "Fiquei abalada, todos ficaram desesperados, se escondendo. Durou mais ou menos 15 minutos, mas sempre parando e voltando. Foram tiros de fuzil, com certeza”, disse.
Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados ao local e fizeram buscas, mas não encontraram suspeitos. A vítima que ficou ferida foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Ela não foi identificada. O caso será investigado pela Polícia Civil.