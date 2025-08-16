VIOLÊNCIA

Tiroteio deixa um ferido e assusta moradores na Vasco da Gama

Troca de tiros foi registrada por moradores na tarde deste sábado (16)

Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:25

Tiros assustaram que estava na região Crédito: Reprodução

Um tiroteio na Avenida Vasco da Gama deixou uma pessoa ferida e provocou pânico entre moradores na tarde deste sábado (16). O confronto começou por volta das 17h, quando disparos de fuzil foram ouvidos na região.

Segundo relato de uma moradora que não quis se identificar, os disparos duraram cerca de 15 minutos. "Fiquei abalada, todos ficaram desesperados, se escondendo. Durou mais ou menos 15 minutos, mas sempre parando e voltando. Foram tiros de fuzil, com certeza”, disse.