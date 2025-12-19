TRAJETÓRIA NO JORNALISMO

Criador do Ba-Vi e primeiro diretor da TV Bahia, Libório foi destaque no jornalismo baiano

Velório do profissional será neste sábado (20), às 17h



Elaine Sanoli

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:13

Carlos Libório foi o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia Crédito: TV Bahia/Reprodução

A Bahia se reúne neste sábado (20) para se despedir do jornalista Carlos Elysio de Souza Libório, aos 85 anos. O velório do profissional será realizado no Jardim da Saudade, a partir das 17h. O enterro ocorre no domingo (21), às 10h30. O professor e jornalista faleceu nesta sexta-feira (19), após passar uma semana internado na Clínica Florence.

Natural de Ilhéus, no litoral sul do estado, Libório nasceu em 8 de fevereiro de 1940. Até os 10 anos, viveu na cidade de Coaraci e, posteriormente, mudou-se com a família para a capital baiana. Filho de Manoel Ricardo de Souza Libório e Belanísia Mármore de Souza Libório, o jovem Libório estudou nos colégios Maristas e Central e, na sequência, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), após ser aprovado em 7º lugar no vestibular. Apesar da formação em Direito, a carreira na advocacia não era o que almejava. Em 1961, começou a atuar como jornalista na editoria de Esporte do extinto Jornal da Bahia.

Em 1971, tornou-se auxiliar de ensino na Escola de Biblioteconomia e Comunicação da Ufba. Sete anos depois, foi aprovado em concurso público e efetivado como professor das disciplinas Jornalismo Radiofônico e Jornalismo Televisado. A formação acadêmica se consolidou com o mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No ramo esportivo, foi responsável por conceber a alcunha “Ba-Vi” para o clássico baiano de futebol. O termo surgiu durante o fechamento de uma edição do extinto Jornal da Bahia, quando era necessário criar um título curto para a manchete. Inspirado em clássicos como Fla-Flu e Gre-Nal, Libório utilizou o termo “Ba-Vi” pela primeira vez. “Alguns cronistas achavam que devia ser ‘Vi-Ba’, porque o Vitória é mais antigo, mas ‘Ba-Vi’ é mais sonoro, mais curto, mais direto”, explicou em entrevista à Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em 2022. O esporte sempre foi uma das paixões do profissional, torcedor fervoroso do rubro-negro baiano.

Ainda nos anos 1970, Libório integrou a primeira equipe da revista Placar. Também trabalhou na Veja, na Rádio Cruzeiro, no Jornal da Bahia, na TV Itapoan, onde atuou como editor e redator do programa Repórter Esso, e na Rádio Sociedade.

No final de 1980, casou-se com Nely Libório, conhecida como dona Lili, com quem teve os filhos Leonardo e Mariana e, posteriormente, os netos Mila, Maitê e Gabriel. No ano seguinte, foi convidado pelo então governador Antônio Carlos Magalhães para assumir o cargo de secretário de Comunicação Social do Governo da Bahia, função que exerceu entre 1981 e 1983.

Em março de 1985, tornou-se o primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia, então recém-inaugurada, onde permaneceu por 25 anos. Em julho de 1991, aposentou-se da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba).