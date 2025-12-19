Criador do Ba-Vi e primeiro diretor da TV Bahia, Libório foi destaque no jornalismo baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:13
A Bahia se reúne neste sábado (20) para se despedir do jornalista Carlos Elysio de Souza Libório, aos 85 anos. O velório do profissional será realizado no Jardim da Saudade, a partir das 17h. O enterro ocorre no domingo (21), às 10h30. O professor e jornalista faleceu nesta sexta-feira (19), após passar uma semana internado na Clínica Florence.
Natural de Ilhéus, no litoral sul do estado, Libório nasceu em 8 de fevereiro de 1940. Até os 10 anos, viveu na cidade de Coaraci e, posteriormente, mudou-se com a família para a capital baiana. Filho de Manoel Ricardo de Souza Libório e Belanísia Mármore de Souza Libório, o jovem Libório estudou nos colégios Maristas e Central e, na sequência, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), após ser aprovado em 7º lugar no vestibular. Apesar da formação em Direito, a carreira na advocacia não era o que almejava. Em 1961, começou a atuar como jornalista na editoria de Esporte do extinto Jornal da Bahia.
Carlos Libório
Em 1971, tornou-se auxiliar de ensino na Escola de Biblioteconomia e Comunicação da Ufba. Sete anos depois, foi aprovado em concurso público e efetivado como professor das disciplinas Jornalismo Radiofônico e Jornalismo Televisado. A formação acadêmica se consolidou com o mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
No ramo esportivo, foi responsável por conceber a alcunha “Ba-Vi” para o clássico baiano de futebol. O termo surgiu durante o fechamento de uma edição do extinto Jornal da Bahia, quando era necessário criar um título curto para a manchete. Inspirado em clássicos como Fla-Flu e Gre-Nal, Libório utilizou o termo “Ba-Vi” pela primeira vez. “Alguns cronistas achavam que devia ser ‘Vi-Ba’, porque o Vitória é mais antigo, mas ‘Ba-Vi’ é mais sonoro, mais curto, mais direto”, explicou em entrevista à Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em 2022. O esporte sempre foi uma das paixões do profissional, torcedor fervoroso do rubro-negro baiano.
Ainda nos anos 1970, Libório integrou a primeira equipe da revista Placar. Também trabalhou na Veja, na Rádio Cruzeiro, no Jornal da Bahia, na TV Itapoan, onde atuou como editor e redator do programa Repórter Esso, e na Rádio Sociedade.
No final de 1980, casou-se com Nely Libório, conhecida como dona Lili, com quem teve os filhos Leonardo e Mariana e, posteriormente, os netos Mila, Maitê e Gabriel. No ano seguinte, foi convidado pelo então governador Antônio Carlos Magalhães para assumir o cargo de secretário de Comunicação Social do Governo da Bahia, função que exerceu entre 1981 e 1983.
Em março de 1985, tornou-se o primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia, então recém-inaugurada, onde permaneceu por 25 anos. Em julho de 1991, aposentou-se da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba).
Carlos Libório recebeu diversas homenagens ao longo da vida. Em 1996, foi agraciado com o título de Cidadão Soteropolitano, em sessão solene na Câmara Municipal de Salvador. Em 2002, recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia, concedida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em 2020, foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia.