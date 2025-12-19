RECONHECIMENTO

Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana

Conselho aprovou indicação para concessão de título

Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:06

Carlinhos Brown faz show gratuito no Farol da Barra em 8 de dezembro Crédito: Divulgação/Magali Morais

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao artista Carlinhos Brown, durante reunião realizada na última terça-feira (16). A honraria é um reconhecimento às contribuições artísticas e sociais promovidas por figuras públicas. Além do cantor, foi aprovada a concessão à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia.

A proposição da concessão dos títulos foi feita pelo reitor da Ufob, Jacques Antonio de Miranda, e aprovada após parecer favorável da comissão formada pelos professores Thiago Rafagnin, Rafael Simões e Anderson Breno. Agora, a universidade aguarda pelo aceite dos títulos para realizar a entrega das honrarias durante o ano de 2026.

Em nota, a Ufob justifica que a trajetória artística de Carlinhos Brown revolucionou a música brasileira. "Nos anos 90, fundou a Timbalada, ressignificando o timbal e criando uma estética rítmica inédita. Sua projeção internacional o levou a ser o primeiro músico brasileiro a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sendo indicado ao Oscar em 2012, além de receber o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura", afirma.

