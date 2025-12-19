MISSAS

Confira a programação de Natal da Arquidiocese de Salvador

Principais celebrações foram divulgadas nesta sexta-feira (19)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:16

Cardeal vai celebrar missa no Natal Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia divulgou a programação de Natal das principais celebrações que acontecerão na capital baiana durante o período. No dia 24 de dezembro (quarta-feira), às 18h, o Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Vigília de Natal na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. No dia 25 (quinta-feira), o Cardeal celebrará a Missa do Natal do Senhor, também na Catedral, às 10h.

Além da Catedral, em todas as paróquias da Sé Primacial do Brasil também acontecerão as missas do Natal, e as programações podem ser conferidas nas próprias comunidades.

Entre elas estão as que têm Jesus como titular, a exemplo da Paróquia Menino Jesus de Praga, na Liberdade, onde serão celebradas missas na noite do dia 24, às 19h; e na manhã do dia 25, às 8h.

Já na Paróquia Deus Menino, no Engenho Velho de Brotas, os fiéis participam de um tríduo preparatório nos dias 21, às 9h; e 22 e 23 de dezembro, às 8h.