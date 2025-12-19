CULTURA

Salvador tem feira de moda e gastronomia com shows gratuitos; confira atrações

Evento será realizado a partir deste sábado (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Mercado de Paripe Crédito: Google Street View

A partir deste sábado (20), o Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco da primeira edição do projeto “Natal do Mercado”. O evento, que terá programação até a quarta-feira (24), vai reunir apresentações culturais gratuitas, com o objetivo de dinamizar a economia local e atrair turistas para a região.

Ao longo dos cinco dias, será realizada uma feira de moda, artesanato e gastronomia, com promoções exclusivas preparadas pelos permissionários locais.

Durante todos os dias do projeto, DJs e a fanfarra Orquestra Som da Alegria, com indumentárias natalinas, percorrerão os corredores do mercado. No sábado (20) e no domingo (21), o palco principal recebe artistas locais a partir das 11h. Confira a programação:

Sábado (20): Jonny, Paixão, Banda Afrosambah e Dyon Pablito.

Domingo (21): Tô Vivendo, Samba Stylo e Delírios do Arrocha.