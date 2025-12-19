Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador tem feira de moda e gastronomia com shows gratuitos; confira atrações

Evento será realizado a partir deste sábado (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Mercado de Paripe
Mercado de Paripe Crédito: Google Street View

A partir deste sábado (20), o Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco da primeira edição do projeto “Natal do Mercado”. O evento, que terá programação até a quarta-feira (24), vai reunir apresentações culturais gratuitas, com o objetivo de dinamizar a economia local e atrair turistas para a região.

Ao longo dos cinco dias, será realizada uma feira de moda, artesanato e gastronomia, com promoções exclusivas preparadas pelos permissionários locais.

Leia mais

Imagem - Veja como será o funcionamento do ferry-boat no fim de ano

Veja como será o funcionamento do ferry-boat no fim de ano

Imagem - Inscrições para o Camarote Acessível do Festival Virada 2026 estão abertas

Inscrições para o Camarote Acessível do Festival Virada 2026 estão abertas

Imagem - Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas

Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas

Durante todos os dias do projeto, DJs e a fanfarra Orquestra Som da Alegria, com indumentárias natalinas, percorrerão os corredores do mercado. No sábado (20) e no domingo (21), o palco principal recebe artistas locais a partir das 11h. Confira a programação:

Sábado (20): Jonny, Paixão, Banda Afrosambah e Dyon Pablito.

Domingo (21): Tô Vivendo, Samba Stylo e Delírios do Arrocha.

A escolha do Centro de Abastecimento de Paripe reforça o reconhecimento do Subúrbio como polo de “Sabores e Vivências”, roteiro turístico já destacado pela Secretaria de Turismo (Setur).

Mais recentes

Imagem - Combate ao etarismo ganha força na Bahia com o Movimento bstory

Combate ao etarismo ganha força na Bahia com o Movimento bstory
Imagem - Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026

Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026
Imagem - Acordo com o Ministério Público libera guerra de espadas em cidade baiana no São João

Acordo com o Ministério Público libera guerra de espadas em cidade baiana no São João

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal