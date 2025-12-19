Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:36
A partir deste sábado (20), o Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco da primeira edição do projeto “Natal do Mercado”. O evento, que terá programação até a quarta-feira (24), vai reunir apresentações culturais gratuitas, com o objetivo de dinamizar a economia local e atrair turistas para a região.
Ao longo dos cinco dias, será realizada uma feira de moda, artesanato e gastronomia, com promoções exclusivas preparadas pelos permissionários locais.
Durante todos os dias do projeto, DJs e a fanfarra Orquestra Som da Alegria, com indumentárias natalinas, percorrerão os corredores do mercado. No sábado (20) e no domingo (21), o palco principal recebe artistas locais a partir das 11h. Confira a programação:
Sábado (20): Jonny, Paixão, Banda Afrosambah e Dyon Pablito.
Domingo (21): Tô Vivendo, Samba Stylo e Delírios do Arrocha.
A escolha do Centro de Abastecimento de Paripe reforça o reconhecimento do Subúrbio como polo de “Sabores e Vivências”, roteiro turístico já destacado pela Secretaria de Turismo (Setur).