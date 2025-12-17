Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas

Cestas básicas serão distribuídas ao público-alvo na próxima terça-feira (23) e quarta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:24

Panetone é um dos itens da cesta natalina
Panetone é um dos itens da cesta natalina Crédito: Freepik

Criada com o objetivo de ajudar ao menos 100 famílias em situação de vulnerabilidade, a ação de Natal do Perifa Na Lista e do Projeto Recrear está arrecadando doações para a montagem de kits natalinos. A campanha vai beneficiar famílias da cidade de Itabuna, no sul do estado.

A iniciativa vai arrecadar alimentos e contribuições financeiras para a compra dos produtos que vão integrar as cestas básicas, que serão distribuídas ao público-alvo na próxima terça-feira (23) e quarta-feira (24). A campanha incentiva comerciantes locais, instituições e a população em geral a contribuir, seja com doações, logística, pontos de coleta ou apoio na divulgação.

“Nosso objetivo é entregar um kit completo: cesta básica, panetone, frango... Parece simples, mas muda o fim de ano de quem enfrenta insegurança alimentar”, afirmou Rick Trindade, criador do projeto Perifa Na Lista.

As doações em dinheiro podem ser feitas por meio do PIX, pelas chaves: perifanalista@gmail.com ou equiperecrear2018@outlook.com. Já as doações de alimentos devem ser agendadas com as equipes responsáveis por meio das redes sociais @perifanalista, @projetorecrearitb ou @perifasocial.

Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola por Reprodução
Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola por Reprodução
Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola por Reprodução
1 de 3
Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola por Reprodução

O Perifa Na Lista é um movimento que democratiza o acesso de jovens periféricos a experiências culturais, já tendo levado mais de 2 mil jovens a shows, festivais, cinema e outras ações educativas. Com o passar do tempo, o projeto ampliou sua atuação para campanhas sociais, fortalecendo famílias e comunidades.

O Projeto Recrear, fundado por Jean Silva, atua em diversos bairros de Itabuna com ações recreativas, culturais e atividades de formação para crianças e adolescentes. A iniciativa soma milhares de atendimentos com eventos temáticos, oficinas e programações que fortalecem vínculos comunitários e oferecem lazer e cuidado a quem enfrenta situações de vulnerabilidade.

Tags:

Bahia Itabuna Natal Natal Solidário

Mais recentes

Imagem - Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador
Imagem - Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador

Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador
Imagem - Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
01

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
02

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês
03

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
04

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo