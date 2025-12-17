VEJA COMO AJUDAR

Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas

Cestas básicas serão distribuídas ao público-alvo na próxima terça-feira (23) e quarta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:24

Panetone é um dos itens da cesta natalina Crédito: Freepik

Criada com o objetivo de ajudar ao menos 100 famílias em situação de vulnerabilidade, a ação de Natal do Perifa Na Lista e do Projeto Recrear está arrecadando doações para a montagem de kits natalinos. A campanha vai beneficiar famílias da cidade de Itabuna, no sul do estado.

A iniciativa vai arrecadar alimentos e contribuições financeiras para a compra dos produtos que vão integrar as cestas básicas, que serão distribuídas ao público-alvo na próxima terça-feira (23) e quarta-feira (24). A campanha incentiva comerciantes locais, instituições e a população em geral a contribuir, seja com doações, logística, pontos de coleta ou apoio na divulgação.

“Nosso objetivo é entregar um kit completo: cesta básica, panetone, frango... Parece simples, mas muda o fim de ano de quem enfrenta insegurança alimentar”, afirmou Rick Trindade, criador do projeto Perifa Na Lista.

As doações em dinheiro podem ser feitas por meio do PIX, pelas chaves: perifanalista@gmail.com ou equiperecrear2018@outlook.com. Já as doações de alimentos devem ser agendadas com as equipes responsáveis por meio das redes sociais @perifanalista, @projetorecrearitb ou @perifasocial.

O Perifa Na Lista é um movimento que democratiza o acesso de jovens periféricos a experiências culturais, já tendo levado mais de 2 mil jovens a shows, festivais, cinema e outras ações educativas. Com o passar do tempo, o projeto ampliou sua atuação para campanhas sociais, fortalecendo famílias e comunidades.