FUTURO

Combate ao etarismo ganha força na Bahia com o Movimento bstory

Iniciativa propõe um novo olhar sobre o envelhecimento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:03

Cristina Barude, diretora executiva da Lume Comunicação Integrada Crédito: Acervo

Com a proposta de valorizar a trajetória e o protagonismo da Geração 50+, o “Movimento bstory – A experiência que transforma” vem ganhando força no cenário corporativo e social. Criada nacionalmente pelo Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom) e liderada pelos executivos Paulo José Marinho e Daniel Marinho, a iniciativa propõe um novo olhar sobre o envelhecimento e busca combater o etarismo, estimulando o diálogo entre diferentes gerações e a troca de experiências entre profissionais e instituições.

Entre as organizações que aderiram ao movimento está a Lume Comunicação Integrada, agência com 40 anos no mercado e que é a pioneira no segmento na Bahia. Com trajetória consolidada na área de comunicação corporativa e institucional, a agência acredita que a longevidade deve ser celebrada como valor e não vista como limitação e se une à causa com o propósito de contribuir para uma comunicação mais inclusiva e plural.

A diretora executiva da Lume, Cristina Barude, também integra o Conselho Maestro do bstory, grupo responsável por reger o Prêmio bstory e fortalecer os propósitos do movimento, estimulando a reflexão e a mudança de comportamento no ambiente de trabalho. “A proposta é sensibilizar empresas, instituições e profissionais para a importância de reconhecer a experiência como ativo humano e social. A iniciativa defende que o diálogo intergeracional pode ser um poderoso instrumento de inovação e aprendizado coletivo”, afirma Cristina Barude.