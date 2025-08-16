LAZER

Evento no Comércio terá operação especial de transporte neste domingo (17); confira

1ª edição do programa Viver Salvador vai fechar o trecho entre o Doca 1 e o Mercado Modelo para atividades culturais

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:41

Doca 1, no Comércio, será palco do programa Viver Salvador, que acontecerá quinzenalmente Crédito: Divulgação/ Ascom Secult

Para a realização do evento Viver Salvador, que acontece neste domingo (17), na Av. da França, no Comércio, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de transporte. O projeto, que será realizado quinzenalmente, irá transformar as ruas da cidade em espaços de convivência, com atividades de arte, cultura, lazer e esporte.

O tráfego de veículos será interditado, das 6h às 18h30, em trechos da Av. da França, da Rua da Bélgica e da Praça Maria Felipa (antiga Cairu). Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo local terão seus itinerários modificados durante a realização do evento.

As linhas provenientes da Avenida da França com destino à Av. Lafayette Coutinho (Contorno) deverão acessar a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Túnel Américo Simas, Aquidabã, Vale de Nazaré, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Vasco da Gama, Av. Centenário, Av. Reitor Miguel Calmon, retomando daí o itinerário normal. Não haverá alterações nas linhas provenientes da Avenida Contorno.

Além dos desvios, também serão disponibilizados quatro ônibus de frota reguladora, distribuídos na Estação da Lapa e no Terminal Acesso Norte, das 6h às 20h. Os veículos estarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob e poderão ser utilizados caso seja necessário para atender a demanda de público.

Equipes da Semob e agentes das concessionárias estarão pela região para orientar motoristas e usuários sobre as alterações. A operação será normalizada após a finalização do evento.

Confira a programação:

Viver Salvador – 1ª edição

Domingo, 17 de agosto, das 7h às 17h30

Esportes - Terminal náutico / Avenida da França

08h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 | Canoagem e SUP – Estacionamento Terminal Náutico

08h00 – 09h00 | Yoga – Fundo do Mercado Modelo

08h00 – 12h00 | Competição de Jiu-jitsu – Pista / Av. França

09h00 – 17h00 | Futebol, basquete infantil e cama elástica – Pista / Av. França

09h00 – 12h00 | Ação Patinetes Elétricos JET

Infantil

Praça dos Ventos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Visitação à réplica da Baleia Jubarte

10h00 – 17h00 | Pintura Facial

10h30 – 11h30 | Show Marcela Jardim

11h30 – 12h30 | Fitdance Kids

13h30 – 15h00 | Grupo Musiclauns

15h00 – 17h00 | Casinha de Brinquedos Mabelle

Sala de Jogos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Totó

10h00 – 17h00 | Oficina de Mosaico

Cultural

Fundo do Mercado Modelo

07h00 – 10h00 | Café da Manhã – Estacionamento Terminal Náutico

07h00 – 12h00 | Palco Viver Salvador (Fundo do Mercado Modelo): DJ Libre Ana, DJ Belle, Odilon, Andressa, My Friends, Ara Ketu

11h00 – 17h30 | Feira Gastronômica – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 11h30 | Cortejo Maracatu Ventos de Ouro – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 17h30 | Feira Criativa – Fundo do Mercado Modelo

Beco do Samba – Rua da Grécia (Bar Restaurante A Boca)

11h00 – 13h00 | Samba Ohana

14h00 – 16h00 | Samba de Pretas

Palco Hip Hop – Calçada do Doca1

13h30 – 14h30 | Slam das Minas

15h30 – 17h30 | 3º Round (batalha de rima)