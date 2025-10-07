Acesse sua conta
Suspeito de matar companheira a facadas é preso no interior da Bahia

Jaqueline de Jesus foi morta no final de setembro

  Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:03

Foi preso na noite da última segunda-feira (6), o homem suspeito de matar a companheira na cidade de Gandu, no Baixo Sul da Bahia. Jaqueline de Lima de Jesus foi vítima de golpes de faca no dia 30 de setembro, no bairro Teotônio Calheira.

Ela sofreu golpes de faca desferidos pelo parceiro e foi encontrada desacordada no chão da própria residência.  A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

O homem, de 44 anos, foi preso na localidade de Portelinha, no mesmo município. A prisão foi realizada no mesmo dia em que o mandado foi expedido pela Vara Criminal de Gandu, sete dias após o cometimento do crime. O investigado foi encaminhado à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário

