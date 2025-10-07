GANDU

Suspeito de matar companheira a facadas é preso no interior da Bahia

Jaqueline de Jesus foi morta no final de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:03

Jaqueline de Lima de Jesus Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi preso na noite da última segunda-feira (6), o homem suspeito de matar a companheira na cidade de Gandu, no Baixo Sul da Bahia. Jaqueline de Lima de Jesus foi vítima de golpes de faca no dia 30 de setembro, no bairro Teotônio Calheira.

Ela sofreu golpes de faca desferidos pelo parceiro e foi encontrada desacordada no chão da própria residência. A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.



