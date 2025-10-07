Restauro da sede da Irmandade da Boa Morte é concluído em Cachoeira; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:57
O restauro da histórica sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte (1820), em Cachoeira, no Recôncavo baiano, foi concluído. A entrega do espaço renovado aconteceu nesta terça-feira (7) pela Acelen Renováveis, responsável pela restauração.
O trabalho envolveu a recuperação da pintura da fachada do imóvel tombado, substituição de vidraças e maçanetas, além de adaptação dos banheiros para garantir melhor acessibilidade às irmãs, a maioria delas mulheres idosas.
Entrega da sede da Irmandade da Boa Morte restaurada
“É motivo de orgulho apoiar uma instituição que representa dois séculos de resistência, fé e cultura. Contribuir para a Irmandade da Boa Morte significa preservar um patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, valorizar o protagonismo das mulheres negras que mantêm essas tradições no Recôncavo baiano”, afirma o gerente de implantação do projeto Acelen Renováveis, Júnior Aranha.
De acordo com a empresa, em nota, o gesto simboliza o compromisso da companhia com a preservação de patrimônios históricos e culturais do Recôncavo baiano.
Veja imagens dos festejos da Irmandade da Boa Morte ao longo dos anos
Fundada há mais de dois séculos e composta exclusivamente por mulheres negras, a Irmandade da Boa Morte é um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país. A confraria religiosa é reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia e mantém vivo o legado da luta contra a escravidão e a tradição que mistura elementos do catolicismo e do candomblé.