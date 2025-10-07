Acesse sua conta
Restauro da sede da Irmandade da Boa Morte é concluído em Cachoeira; veja

Entrega do espaço renovado aconteceu nesta terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:57

Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira
Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira Crédito: Ricardo Oliveira/Divulgação

O restauro da histórica sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte (1820), em Cachoeira, no Recôncavo baiano, foi concluído. A entrega do espaço renovado aconteceu nesta terça-feira (7) pela Acelen Renováveis, responsável pela restauração.

O trabalho envolveu a recuperação da pintura da fachada do imóvel tombado, substituição de vidraças e maçanetas, além de adaptação dos banheiros para garantir melhor acessibilidade às irmãs, a maioria delas mulheres idosas.

Entrega da sede da Irmandade da Boa Morte restaurada

Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira por Ricardo Oliveira/Divulgação
Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira por Ricardo Oliveira/Divulgação
Fachada da sede restaurada por Ricardo Oliveira/Divulgação
1 de 3
Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira por Ricardo Oliveira/Divulgação

“É motivo de orgulho apoiar uma instituição que representa dois séculos de resistência, fé e cultura. Contribuir para a Irmandade da Boa Morte significa preservar um patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, valorizar o protagonismo das mulheres negras que mantêm essas tradições no Recôncavo baiano”, afirma o gerente de implantação do projeto Acelen Renováveis, Júnior Aranha.

De acordo com a empresa, em nota, o gesto simboliza o compromisso da companhia com a preservação de patrimônios históricos e culturais do Recôncavo baiano.

Veja imagens dos festejos da Irmandade da Boa Morte ao longo dos anos

Festejos da Boa Morte, em Cachoeira, este ano por Divulgação Wuiga Rubini/GOVBA
Festa da Boa Morte, em Cachoeira, em 2024 por Arisson Marinho/CORREIO
Festa da Boa Morte, em Cachoeira, em 2024 por Arisson Marinho/CORREIO
Festa da Boa Morte no ano de 2023 por Divulgação
Procissão Noturna da Boa Morte, também em 2023 por Crédito: Sora Maia
Procissão Noturna da Boa Morte, em 2023 por Crédito: Sora Maia
Mais um registro da Procissão Noturna da Boa Morte em 2023 por Crédito: Sora Maia
Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, no dia 12 de maio de 1984 por Aristides Alves/Divulgação/Arquivo Bahiatursa
1 de 8
Festejos da Boa Morte, em Cachoeira, este ano por Divulgação Wuiga Rubini/GOVBA

Fundada há mais de dois séculos e composta exclusivamente por mulheres negras, a Irmandade da Boa Morte é um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país. A confraria religiosa é reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia e mantém vivo o legado da luta contra a escravidão e a tradição que mistura elementos do catolicismo e do candomblé.

