Restauro da sede da Irmandade da Boa Morte é concluído em Cachoeira; veja

Entrega do espaço renovado aconteceu nesta terça-feira (7)

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:57

Entrega da sede restaurada da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira Crédito: Ricardo Oliveira/Divulgação

O restauro da histórica sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte (1820), em Cachoeira, no Recôncavo baiano, foi concluído. A entrega do espaço renovado aconteceu nesta terça-feira (7) pela Acelen Renováveis, responsável pela restauração.

O trabalho envolveu a recuperação da pintura da fachada do imóvel tombado, substituição de vidraças e maçanetas, além de adaptação dos banheiros para garantir melhor acessibilidade às irmãs, a maioria delas mulheres idosas.

“É motivo de orgulho apoiar uma instituição que representa dois séculos de resistência, fé e cultura. Contribuir para a Irmandade da Boa Morte significa preservar um patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, valorizar o protagonismo das mulheres negras que mantêm essas tradições no Recôncavo baiano”, afirma o gerente de implantação do projeto Acelen Renováveis, Júnior Aranha.

De acordo com a empresa, em nota, o gesto simboliza o compromisso da companhia com a preservação de patrimônios históricos e culturais do Recôncavo baiano.

