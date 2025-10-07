SALVADOR

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Lojas terão funcionamento encerrado no mês de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:38

Shopping Barra Crédito: Divulgação

Duas unidades da rede varejista Fast Shop terão atividades encerradas em shoppings centers da capital baiana. As lojas vão fechar ainda no mês de outubro. Segundo a empresa, a decisão faz parte de um processo de reestruturação do grupo.

A primeira unidade a ter atividades encerradas fica no Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), no Caminho das Árvores. O funcionamento vai até o próximo domingo (12).

A segunda, é a loja do Shopping Barra, que continuará funcionando até o dia 31 deste mês. A terceira loja da Fast Shop, no Salvador Shopping não será afetada, portanto não há previsão de fechamento.

Em todo o Brasil, 11 lojas da rede deixarão de funcionar. A medida é parte de uma remodelagem dos negócios que, segundo a empresa, já vinha sendo planejado e foi implementada agora em consonância com a estratégia adotada a longo prazo.

"A liderança da Fast Shop está sempre em busca de melhorias contínuas de forma a ampliar a eficiência operacional da companhia. Neste sentido, a empresa reavalia constantemente a sua estrutura e operação - inclusive de lojas físicas, com a priorização de pontos de venda que estejam alinhados à sua estratégia", explicou a companhia, por meio de nota.