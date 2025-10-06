CLIMA

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador

Temperaturas vão variar entre 21°C e 31°C

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 22:00

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão do tempo indica uma semana marcada por variação entre sol, nebulosidade e pancadas rápidas de chuva em alguns períodos para a capital baiana. As temperaturas vão variar entre 21°C e 31°C desde esta segunda-feira (6) até o próximo domingo (12). São esperados ventos de intensidade forte a moderada.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao longo da semana, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com aberturas de sol na maior parte do tempo. Porém, a atuação dos ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecerá a ocorrência de chuvas.

Veja a previsão para esta semana:

Segunda-feira: Sol com pancadas de chuva | 21°C a 30°C | umidade em 40% | ventos moderados, com velocidade de até 26 km/h.

Terça-feira (7): Sol com nuvens | 21°C a 31°C | umidade em 20% | ventos fortes com velocidade de até 30 km/h.

Quarta-feira (8): Sol com nuvens | 21°C a 30°C | umidade em 20% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h.

Quinta-feira (9): Sol com nuvens | 21°C a 30°C | umidade em 30% | ventos moderados com velocidade de até 25 km/h.

Sexta-feira (10): Sol com pancadas de chuva | 21°C a 29°C | umidade em 40% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h.

Sábado (11): Sol com pancadas de chuva | 21°C a 30°C | umidade em 40% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h