Perla Ribeiro
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:40
A Webmotors acaba de divulgar os dez modelos novos e usados mais buscados em novembro na Bahia. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, e que todos os meses consolida os modelos que mais interessaram os brasileiros com base no número de buscas e visitas registradas na plataforma. Confira quais são os modelos na galeria abaixo.
Saiba quais são os dez carros 0KM mais buscados na Bahia
No segmento de 0KM, a Fiat Toro ocupou a liderança. Na sequência, estão Ford Ranger (2º), Toyota Hilux SW4 (3º), Hyundai Creta (4º), Volkswagen Tera (5º), Toyota Corolla (6º), Fiat Strada (7º), Honda HR-V (8º), Volkswagen Nivus (9º) e Chevrolet S10 (10º).
Do lado dos usados, o Toyota Corolla manteve a liderança, seguido por Honda Civic (2º), Chevrolet S10 (3º), Volkswagen Gol (4º), Fiat Strada (5º), Toyota Hilux (6º), Volkswagen Polo (7º), Chevrolet Onix (8º), Fiat Uno (9º) e Toyota Hilux SW4 (10º).