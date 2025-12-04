Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os dez carros 0KM mais buscados na Bahia

A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:40

Carros
Carros Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

A Webmotors acaba de divulgar os dez modelos novos e usados mais buscados em novembro na Bahia. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, e que todos os meses consolida os modelos que mais interessaram os brasileiros com base no número de buscas e visitas registradas na plataforma. Confira quais são os modelos na galeria abaixo.

Saiba quais são os dez carros 0KM mais buscados na Bahia

 1° lugar: Fiat Toro
2° lugar: Ford Ranger por Divulgação
3º lugar: Toyota Hilux  por Divulgação
4º lugar: Hyundai Creta  por Divulgação
5º lugar: Volkswagen Tera por Divulgação
6º lugar: Toyota Corolla  por Divulgação
7º lugar: Fiat Strada por Divulgação
8º lugar: Honda HR-V por Divulgação
9º lugar: Volkswagen Nivus por Divulgação
10º lugar: Chevrolet S10  por Divulgação
1 de 10
 1° lugar: Fiat Toro

No segmento de 0KM, a Fiat Toro ocupou a liderança. Na sequência, estão Ford Ranger (2º), Toyota Hilux SW4 (3º), Hyundai Creta (4º), Volkswagen Tera (5º), Toyota Corolla (6º), Fiat Strada (7º), Honda HR-V (8º), Volkswagen Nivus (9º) e Chevrolet S10 (10º).

Do lado dos usados, o Toyota Corolla manteve a liderança, seguido por Honda Civic (2º), Chevrolet S10 (3º), Volkswagen Gol (4º), Fiat Strada (5º), Toyota Hilux (6º), Volkswagen Polo (7º), Chevrolet Onix (8º), Fiat Uno (9º) e Toyota Hilux SW4 (10º).

Mais recentes

Imagem - Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela

Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela
Imagem - Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’

Filha denuncia falta de assistência a paciente grave no Hospital da Mulher: ‘Isso é eutanásia’
Imagem - Salvador ganha dois murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara

Salvador ganha dois murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara

MAIS LIDAS

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
01

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
02

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia
03

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição