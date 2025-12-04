SAMBA

Saiba quando o Palco Nelson Rufino vai ser inaugurado na nova Orla de Pituaçu

Evento vai contar com caminhada inaugural e show

Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:17

Palco Nelson Rufino terá shows diários até o fim do verão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A inauguração do Palco Nelson Rufino, da nova Orla de Pituaçu, acontece neste sábado (6), às 9h. O evento vai contar com uma caminhada inaugural com a presença do prefeito Bruno Reis e outros convidados.

No percurso terão paradas estratégicas para visitas, demonstrações e inaugurações parciais, culminando com a celebração com show e recepção final.

O projeto da nova Orla de Pituaçu, comandado pelo grupo Orla Brasil, conta com 25 quiosques com bares, restaurantes e barracas de acarajé. Além disso, beaches clubs serão instalados na faixa de areia que corresponde às praias do Corsário, Pituaçu e Patamares. Sem falar do Palco Nelson Rufino que vai receber shows gratuitos de samba todos os dias, até o final do verão.

Os 3,5 quilômetros de extensão da orla vai receber 32 equipamentos com o objetivo de atrair moradores e turistas para regiões não contempladas por pontos turísticos da cidade.

Os quiosques serão divididos em dois segmentos: gastronomia e conveniência. Já os restaurantes terão capacidade para 140 pessoas, enquanto o segundo tipo tem capacidade para 48 visitantes.