SALVADOR

Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

Previsão é de que primeiras operações comecem em novembro

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:21

Encontrou trouxe detalhes da nova Orla Crédito: Divulgação

A orla de Salvador vai ganhar novos quiosques e operações gastronômicas com iniciativas que prometem reforçar a diversidade cultural e a força da gastronomia local. Na terça-feira (9), a Orla Brasil, grupo responsável pela concessão do Parque Urbano da Orla Pituaçu, se reuniu com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) para apresentar os avanços do projeto e detalhar os negócios já confirmados. A previsão de início das primeiras operações é dia 15 de novembro.

Entre as novidades estão o Grupo Espetto Baiano, liderado por Daniel Dumas, e o Grupo Red, de Peu Magalhães, que trará duas novas operações gastronômicas além de seus estabelecimentos já conhecidos, como Purgatório e Casa Iryna. O ator e produtor Érico Brás assina o quiosque Ó Paí Ó, inspirado na identidade cultural do Pelourinho, e o Samba Social Clube retorna à cidade, trazendo a tradição do samba. Duas unidades da franquia Chopp Brahma também farão parte do projeto, oferecendo chope gelado e petiscos.

O projeto inclui ainda a presença de baianas de acarajé, reforçando a valorização do patrimônio cultural de Salvador. Segundo João Marcello Barreto, presidente da Orla Brasil, "o patrimônio cultural de Salvador é um ponto de máxima relevância para a Orla Brasil. Por isso, o projeto contemplou o acolhimento às tradicionais baianas". Três quiosques de conveniência, indicados pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), serão instalados ao longo do trecho concedido.