NOVIDADE

Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira

Iniciativa integra novo projeto da Orla Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05:00

Veja imagens do projeto Orla Brasil Crédito: Divulgação

O projeto que prevê a renovação da orla de Salvador acaba de anunciar uma novidade. Um palco fixo, instalado na altura de Pituaçu, vai receber shows gratuitos de samba todos os dias, a partir do dia 15 de novembro até o final do verão. A iniciativa integra o plano de novos equipamentos a serem instalados no trecho de 3,5 quilômetros da orla, que receberá 25 quiosques.

O lançamento do Palco Nelson Rufino será realizado no dia 15 deste mês, quando os dois primeiros quiosques gastronômicos serão inaugurados. São eles o Samba Social Clube, de origem carioca, e o Ó Paí, Ó, do ator baiano Érico Brás, que também opera no Pelourinho. O palco onde acontecerão os shows será localizado entre os dois restaurantes.

Veja o projeto da nova orla de Salvador 1 de 4

A entrada para o espaço será gratuita. Em entrevista ao CORREIO, o vice-presidente executivo da Orla Brasil, Guilherme Borges, contou os detalhes do projeto. O objetivo, segundo ele, é tornar o trecho do Corsário, Pituaçu e Patamares um destino turístico da capital soteropolitana. Daí surgiu a ideia de ter uma banda fixa para se apresentar todos os dias no local.

"Será um espaço com palco fixo onde acontecerão shows de samba todos os dias, pelo menos durante o verão. Precisamos transformar essa orla no destino, então temos que ter uma constância. Estamos ensaiando uma banda residente, que fará quatro horas de shows", explica o vice-presidente. As apresentações acontecerão das 16 horas às 20 horas.

Cada apresentação contará com seis músicos, mas o total de artistas é maior, permitindo que seja feito um revezamento entre eles. "Antes de ser uma roda de samba em um bar, os shows serão um produto cultural", ressalta. No dia 15 de novembro, o público conhecerá ainda a estátua feita em homenagem ao cantor e compositor Nelson Rufino, sambista baiano consagrado. A Orla Brasil é a empresa responsável pela concessão dos novos equipamentos da orla pelos próximos 30 anos.

Além do palco, o projeto contempla a inserção de 32 novos equipamentos na orla de Salvador, com o objetivo de atrair moradores e turistas para regiões não contempladas por pontos turísticos da cidade. Na primeira etapa, serão 25 quiosques inaugurados. Eles serão divididos entre dois segmentos: gastronomia e conveniência. Os restaurantes terão capacidade para 140 pessoas, enquanto o segundo tipo tem capacidade reduzida, para 48 visitantes. O projeto é uma parceria com a Prefeitura de Salvador.

Além das marcas já citadas, serão inaugurados quiosques dos grupos Espetto Baiano e Red, além do quiosque franquia Chopp Brahma. Os bares e restaurantes funcionarão até às 22 horas, sendo esperado o pico de movimento durante o final da manhã e no final da tarde, especialmente aos finais de semana. Poderão ser instaladas até 60 cadeiras e mesas na faixa de areia, transformando os equipamentos em espécie de beaches clubs (clubes de praia, em tradução livre).

A capacitação de profissionais que trabalham na praia é um dos focos dos investimentos. Cerca de 50 profissionais que já atuavam na região passaram por curso de formação para gerir os negócios. Cada quiosque terá a gestão individual de posto de venda, que permitirá maior controle dos empreendimentos e oferecerá até cashback aos clientes.