CRIME

Quem era o vereador que acumulava passagens pela polícia e foi executado na Bahia

Parlamentar de 36 anos e assessor foram mortos nesta madrugada

Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:28

Vereador Gleiber Júnior Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia investiga o que motivou a execução do vereador Gleiber Júnior (Avante) e de seu assessor, identificado como Diego Castro Reis. Ambos foram encontrados mortos no sítio da família do político, em Santo Amaro (BA), na madrugada de domingo (9). Antes de ser assassinado, o vereador esteve na inaguração de uma loja em Feira de Santana.

A última aparição pública de Gleiber Júnior foi compartilhada nas redes sociais do vereador. Ele postou fotos com amigos na inauguração nova loja de veículos União Motors, localizada na avenida Noíde Cerqueira. Gleiber e seu assessor foram encontrados na zona rural de Santo Amaro, às margens da BA-420.

O vereador tinha 37 anos e foi reeleito em 2024, quando teve 956 votos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o político declarou ter recebido R$ 31,4 mil em recursos para a campanha. Nas eleições de 2020, ele havia sido eleito com 559 votos. Em outubro deste ano, o político disse em entrevista que planeja disputar uma vaga de deputado federal no ano que vem.

Para disputar as eleições, o vereador apresentou certidão emitida pela Justiça Federal, que afirmou não constar, até agosto do ano passado, processos que gerassem a inelegibilidade do então candidato. Apesar disso, Gleiber Araújo acumulava passagens processos na Justiça, como mostram documentos públicos acessados pela reportagem. Entre os inquéritos policiais em nome do político, constam ameaça, dívidas e receptação.

Em maio deste ano, Gleiber Araújo e outras quatro pessoas foram processadas pelo condomínio Casas do Bosque, em Lauro de Freitas, devido à inadimplência das taxas condominiais. Meses depois, o condomínio retirou a queixa e o processo foi arquivado pela Justiça.

Antes disso, em outubro de 2022, um outro processo contra Gleiber Araújo foi arquivado, a pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Tratava-se de denúncia de ameaça. Em 2019, o vereador foi preso em flagrante, na cidade de Feira de Santana, pelo crime de receptação. Gleiber pagou fiança de R$ 7 mil.

Política

Gleiber Júnior foi reeleito vereador nas eleições de 2024, com cerca de 956 votos, garantindo um novo mandato para o período 2025–2028. O político também se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições, tendo divulgado sua pré-candidatura.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

A Câmara também prestou solidariedade pela morte do assessor Diego Castro Reis, que trabalhava na Casa. “Diego dedicou-se com responsabilidade, ética e compromisso ao trabalho desempenhado. Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros sentimentos de pesar e gratidão por sua trajetória e convivência”, afirma a nota.

O partido Avante também se pronunciou após a execução do político. "Desejo força aos seus familiares e amigos, e que encontrem conforto neste momento de dor. Seu legado permanecerá vivo para sempre", publicou a legenda.

Investigação

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a corporação informou que a investigação será conduzida pela Delegacia de Santo Amaro.

"De acordo com as informações preliminares, as vítimas foram mortas em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. Representantes das forças de segurança, incluindo as polícias Militar, Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), estiveram no local para realização dos procedimentos iniciais", diz a polícia em nota.