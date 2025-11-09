CRIME NO RECÔNCAVO

Vereador e assessor são mortos a tiros em fazenda na Bahia

Parlamentar de 36 anos se preparava para disputar vaga de deputado federal nas próximas eleições

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:51

Vereador Gleiber Júnior Crédito: Divulgação

A cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, amanheceu em luto neste domingo (9) após o assassinato do vereador Gleiber Júnior (Avante) e de seu assessor, identificado como Diego Castro Reis. Os dois foram encontrados mortos no sítio do político, durante a madrugada, segundo informações confirmadas pela Polícia Militar.

De acordo com nota da PM, a 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada nas primeiras horas do dia para averiguar uma denúncia de duplo homicídio em uma fazenda da região.

“Ao chegarem, os militares constataram o fato e o DPT foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil”, informou a corporação.

A notícia causou grande comoção entre os moradores e colegas do vereador, que era considerado uma figura ativa da política local. Gleiber Júnior tinha 36 anos, nasceu em 15 de julho de 1988, e exercia mandato na Câmara de Vereadores de Santo Amaro, onde integrava a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes.

Assessor Diego Castro Reis também foi morto Crédito: Reprodução

Promessa política e planos para o futuro

Gleiber Júnior foi reeleito vereador nas eleições de 2024, com cerca de 956 votos, garantindo um novo mandato para o período 2025–2028. O político também se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições, tendo divulgado sua pré-candidatura.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou nota oficial lamentando profundamente o falecimento do colega. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto.

A Câmara também prestou solidariedade pela morte do assessor Diego Castro Reis, que trabalhava na Casa. “Diego dedicou-se com responsabilidade, ética e compromisso ao trabalho desempenhado. Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros sentimentos de pesar e gratidão por sua trajetória e convivência”, afirma a nota.

O Legislativo municipal também decretou três dias de luto oficial em homenagem ao vereador e ao assessor.

Políticos baianos também manifestaram pesar. O ex-prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro (PDT), prestou homenagem nas redes sociais e destacou a amizade e a parceria com o colega.

“Acabo de receber com profunda tristeza a notícia do falecimento do vereador Gleiber Jr, da cidade de Santo Amaro. Neste momento de dor, peço a Deus que conforte o coração dos familiares, amigos e de todos que conviviam com ele. Que sua trajetória e dedicação à vida pública sirvam de exemplo e inspiração para todos nós”, escreveu.

Luciano ainda lembrou da proximidade entre os dois: “Além de um grande homem público, foi um amigo leal e parceiro que acreditou e apoiou a nossa pré-candidatura a deputado estadual. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Descanse em paz, meu amigo.”

Investigação

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso mas, procurada, não comentou o crime até o momento.