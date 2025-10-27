Acesse sua conta
Vereador e mais 10 pessoas ficam intoxicadas após beber refrigerante em confraternização

Um dos intoxicados é também vereador do município, que precisou ser transferido para outra cidade em razão do quadro clínico

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:31

Prefeitura de Snta Cecília
Crédito: Prefeitura de Santa Cecília/Reprodução

O que deveria ser uma simples confraternização entre colegas terminou em grave suspeita de envenenamento coletivo no pronto-atendimento de Santa Cecília, no Oeste catarinense. Onze funcionários da unidade passaram mal após beber refrigerante levado por uma mulher, na tarde da última terça-feira (21/10).

A Polícia Civil investiga se a bebida foi intencionalmente adulterada. O caso mobilizou equipes de segurança e saúde do município.

Leia a reportagem completo no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas

Envenenamento

