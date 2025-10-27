Vereador e mais 10 pessoas ficam intoxicadas após beber refrigerante em confraternização

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:31
O que deveria ser uma simples confraternização entre colegas terminou em grave suspeita de envenenamento coletivo no pronto-atendimento de Santa Cecília, no Oeste catarinense. Onze funcionários da unidade passaram mal após beber refrigerante levado por uma mulher, na tarde da última terça-feira (21/10).
A Polícia Civil investiga se a bebida foi intencionalmente adulterada. O caso mobilizou equipes de segurança e saúde do município.
