CRIME ORGANIZADO

Vereador baiano é preso por suspeita de envolvimento com facção

Mais de R$ 130 mil em espécie foram encontrados com o parlamentar

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:55

FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção Crédito: Reprodução / TSE / SSP-BA

Um vereador de Ubaitaba, no sul baiano, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de ter envolvimento com uma facção. O parlamentar foi identificado como George Everton Santana (PCdoB).

O político ainda foi encontrado com R$ 130 mil em espécie. O valor apreendido será encaminhado para perícia e pode servir como prova em um possível esquema de lavagem de dinheiro.

A apreensão aconteceu durante a 'Operação Frater Dominus', deflagrada pela FICCO/Ilhéus e pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), através das Polícias Militar e Civil.

Vereador baiano é preso por suspeita de envolvimento com facção 1 de 5

A ação foi realizada de forma simultânea em seis cidades: Ubaitaba, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, na Bahia, além de Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.