Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:55
Um vereador de Ubaitaba, no sul baiano, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de ter envolvimento com uma facção. O parlamentar foi identificado como George Everton Santana (PCdoB).
O político ainda foi encontrado com R$ 130 mil em espécie. O valor apreendido será encaminhado para perícia e pode servir como prova em um possível esquema de lavagem de dinheiro.
A apreensão aconteceu durante a 'Operação Frater Dominus', deflagrada pela FICCO/Ilhéus e pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), através das Polícias Militar e Civil.
Vereador baiano é preso por suspeita de envolvimento com facção
A ação foi realizada de forma simultânea em seis cidades: Ubaitaba, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, na Bahia, além de Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.
O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.