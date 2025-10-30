Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador baiano é preso por suspeita de envolvimento com facção

Mais de R$ 130 mil em espécie foram encontrados com o parlamentar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:55

FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção Crédito: Reprodução / TSE / SSP-BA

Um vereador de Ubaitaba, no sul baiano, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de ter envolvimento com uma facção. O parlamentar foi identificado como George Everton Santana (PCdoB). 

O político ainda foi encontrado com R$ 130 mil em espécie. O valor apreendido será encaminhado para perícia e pode servir como prova em um possível esquema de lavagem de dinheiro.

A apreensão aconteceu durante a 'Operação Frater Dominus', deflagrada pela FICCO/Ilhéus e pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), através das Polícias Militar e Civil.

Vereador baiano é preso por suspeita de envolvimento com facção

FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE
1 de 5
FICCO Ilhéus, PC e PM prendem vereador suspeito de ter envolvimento com facção por SSP-BA e TSE

A ação foi realizada de forma simultânea em seis cidades: Ubaitaba, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, na Bahia, além de Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.

O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.

Leia mais

Imagem - Motorista de aplicativo é preso transportando fuzil pelo ferry-boat para Salvador

Motorista de aplicativo é preso transportando fuzil pelo ferry-boat para Salvador

Imagem - Lula sanciona lei que endurece punições contra o crime organizado

Lula sanciona lei que endurece punições contra o crime organizado

Mais recentes

Imagem - Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia

Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia
Imagem - Samu pode ser acionado por WhatsApp em Salvador; entenda

Samu pode ser acionado por WhatsApp em Salvador; entenda
Imagem - Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada