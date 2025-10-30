Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula sanciona lei que endurece punições contra o crime organizado

Nova norma cria crimes específicos de obstrução e amplia proteção a autoridades sob risco

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:16

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira (29), uma lei que altera a legislação penal para reforçar o combate ao crime organizado no país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (30).

A norma, aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece penas mais severas para quem tenta impedir investigações ou ações policiais contra organizações criminosas. Foram criados dois novos tipos penais: “obstrução de ações contra o crime organizado” e “conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado”, ambos com pena de reclusão de quatro a doze anos, além de multa.

A lei também amplia as medidas de proteção a juízes, promotores, policiais e militares - inclusive aposentados - e a seus familiares, quando houver risco relacionado ao trabalho. O texto reforça ainda a segurança de profissionais que atuam em regiões de fronteira, consideradas áreas mais expostas à atuação de facções e ao contrabando internacional.

Leia mais

Imagem - Jovem se arrepende e remove tatuagem de Bolsonaro na testa: 'Minha família toda vota no Lula'

Jovem se arrepende e remove tatuagem de Bolsonaro na testa: 'Minha família toda vota no Lula'

Imagem - Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia"

Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia"

Imagem - Por que não devemos levar de jeito nenhum o celular para o banheiro? Veja os riscos

Por que não devemos levar de jeito nenhum o celular para o banheiro? Veja os riscos

O artigo 288 do Código Penal, que define o crime de associação criminosa, passou por atualização. A partir de agora, quem solicitar ou contratar a prática de delitos a membros de uma associação criminosa poderá receber a mesma pena prevista para os integrantes do grupo - de um a três anos de prisão, além da punição pelo crime solicitado, caso ele seja executado.

De acordo com a nova legislação, condenados e presos provisórios por obstrução ou conspiração deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, como forma de reduzir a atuação de facções dentro do sistema prisional.

A lei entra em vigor nesta quinta-feira (30), data da publicação no Diário Oficial da União.

Mais recentes

Imagem - Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro
Imagem - Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada