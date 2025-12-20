Acesse sua conta
Com menos de 13 ºC, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:12

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 12,9 °C nesta sexta-feira (19). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 13,6 °C. 

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 14,5 °C, e Belmonte, com 17,7 °C, localizadas na Chapada Diamantina e no sul do estado, respectivamente.

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Tags:

Frio Vitória da Conquista Tempo

