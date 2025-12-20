Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:12
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 12,9 °C nesta sexta-feira (19). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 13,6 °C.
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 14,5 °C, e Belmonte, com 17,7 °C, localizadas na Chapada Diamantina e no sul do estado, respectivamente.
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).