TEMPO

Com menos de 13 ºC, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:12

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 12,9 °C nesta sexta-feira (19). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 13,6 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 14,5 °C, e Belmonte, com 17,7 °C, localizadas na Chapada Diamantina e no sul do estado, respectivamente.