Daniela Mercury anuncia Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo no Pôr do Som 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:21
O tradicional evento Pôr do Som, comandado pela cantora Daniela Mercury, terá participações especiais em 2026. Realizado no primeiro dia do ano, no Farol da Barra, em Salvador, o show abre os caminhos para o ano que se inicia. Para completar a festa, Daniela anunciou as participações de Ivete Sangalo, Geraldo Azevedo e Vânia Abreu.
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19), durante a participação da artista no show do Banjo Novo, na Casa Pia de São Joaquim. O show será gratuito. "Eu chamei um pernambucano, que a gente ama muito e tem muitos hits. Ele fez 80 anos e gravou comigo", disse Daniela sobre Geraldo Azevedo.
Daniela Mercury
"Vocês sabem que o Pôr do Som é MPB tranquilo e só vira axé no final. Eu vou cantando, cantando, Vânia Abreu. Quando chegar ao fim e eu levantar Rapunzel, Maimbê [Dandá] quem chega para me acompanhar? Minha irmã Ivete Sangalo. Vocês não podem perder", completou a cantora, chamando o público para comparecer ao evento, que começa no final da tarde do dia 1º (quinta-feira).
A edição de 2026 foi confirmada pela cantora no último dia 12 de dezembro como uma das atrações que vão abrir o calendário de eventos em Salvador. A tradição marca a virada de ano na capital baiana.