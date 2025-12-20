Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rio reconhece validade civil de casamentos na Umbanda e no Candomblé

Conversão segue regras do Código Civil e da Lei dos Registros Públicos

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:53

Enteda o que muda com o reconhecimento
Enteda o que muda com o reconhecimento Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Casamentos religiosos celebrados em centros de Umbanda e Candomblé passaram a ser reconhecidos oficialmente no Rio de Janeiro. A medida está na Lei 11.058/25, de autoria do deputado estadual Átila Nunes (PSD), aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e sancionada pelo governo estadual.

A conversão dessas uniões em casamento com validade civil passa a seguir as regras do Código Civil (Lei 10.406/02) e da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Para a cientista da religião e jornalista Claudia Alexandre, a decisão admite, mesmo com atraso, o valor das tradições afro-brasileiras e ajuda a combater a intolerância religiosa. Claudia é sacerdotisa da Umbanda e do Candomblé, e há 20 anos celebra casamentos e batizados no terreiro dela, que fica em Paraty, no litoral sul fluminense.

Leia mais

Imagem - Mutirão vai alterar registros de baianos para que nomes de santo sejam incluídos nos documentos

Mutirão vai alterar registros de baianos para que nomes de santo sejam incluídos nos documentos

“Esse é um passo importante que vai contribuir para a eliminação do estigma que recai historicamente sobre as religiões afro-brasileiras. Celebrações de batismo, casamento e fúnebres sempre foram realizadas pelos terreiros e o Estado Laico precisa reconhecer a autoridade religiosa, assim como reconhece as celebrações na Igreja Católica”, diz Claudia.

Para que a celebração religiosa possa produzir efeitos civis, será necessária uma declaração lavrada por autoridade religiosa da Umbanda ou do Candomblé. O documento deverá conter nome completo, CPF, documento de identidade e endereço dos noivos; data, local e hora da cerimônia; identificação da autoridade religiosa celebrante; identificação do templo, terreiro ou casa religiosa; além das assinaturas do celebrante e de, pelo menos, duas testemunhas da comunidade.

A declaração do casamento poderá ser encaminhada ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais competente, acompanhada da documentação exigida pela legislação federal.

Segundo Átila Nunes, a iniciativa assegura princípios como liberdade religiosa, dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade de associação e proteção à diversidade cultural. Ele diz que o Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a aprovar uma lei sobre o tema.

“É um processo de equidade. As igrejas católicas e evangélicas têm todos os direitos que as religiões de matrizes africanas não tinham. A grande vitória é que agora os casamentos nesses ritos poderão ter efeitos civis”, diz o parlamentar.

A lei também define quem pode ser reconhecido como autoridade religiosa habilitada: sacerdotes e sacerdotisas, babalorixás, ialorixás, pais e mães de santo, chefes de terreiro e outras lideranças espirituais tradicionalmente reconhecidas na Umbanda e no Candomblé. O objetivo é respeitar os critérios internos de cada tradições, e preservar a autonomia espiritual e organizacional das comunidades.

Durante a sanção, o governador Cláudio Castro vetou dois dispositivos da lei. Um deles previa punições a serventias extrajudiciais (cartórios) que se recusassem, de forma discriminatória, a receber ou processar documentos relacionados às celebrações religiosas. Segundo o governador, o trecho extrapola a competência estadual. Ele argumenta que a legislação sobre registros públicos é atribuição exclusiva da União.

Também foi vetado o artigo que autorizava os Poderes Executivo e Judiciário a promover campanhas educativas, capacitação de agentes públicos e notariais e ações de valorização das expressões culturais e religiosas da Umbanda e do Candomblé. De acordo com Castro, o dispositivo violava o princípio da separação dos Poderes ao impor diretrizes de políticas públicas ao Executivo.

Mais recentes

Imagem - Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia

Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia
Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
Imagem - 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue serão entregues ao Ministério da Saúde

1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue serão entregues ao Ministério da Saúde

MAIS LIDAS

Imagem - 'Também morreu em vida', diz filha de Lindomar Castilho, que teve mãe morta pelo cantor
01

'Também morreu em vida', diz filha de Lindomar Castilho, que teve mãe morta pelo cantor

Imagem - Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show
02

Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show

Imagem - Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026
03

Após oito anos de proibição, Guerra de Espadas será liberada em Senhor do Bonfim já no São João de 2026

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
04

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026